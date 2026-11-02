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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Donaldas Trumpas įsitikinęs respublikonų pergale JAV Kongreso rinkimuose

2026-11-02 09:43 / šaltinis: ELTA
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2026-11-02 09:43
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Likus dviem dienoms iki JAV Kongreso rinkimų, prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė esantis įsitikinęs savo Respublikonų partijos pergale.

Donaldas Trumpas (Nuotr. www.whitehouse.gov)

Likus dviem dienoms iki JAV Kongreso rinkimų, prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė esantis įsitikinęs savo Respublikonų partijos pergale.

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„Mes laimėsime“, – sakė jis sekmadienį per rinkimų kampanijos renginį Ajovos valstijoje. D. Trumpas demokratus pavadino „kraštutiniais ir pavojingais radikalais“. Jie esą „pavogs“ gyventojų gerovę ir įsileis į šalį migrantus, kurie tada „plėšikaus, prievartaus ir padeginės“.

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Antradienį vyksiančiuose rinkimuose bus renkami visi 435 Atstovų Rūmų nariai ir 35 iš 100 Senato narių.

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Respublikonų partijos populiarumas apklausose yra smukęs. Didėjančios pragyvenimo išlaidos ir karas su Iranu neigiamai veikia prezidento partiją. Respublikonams gresia prarasti daugumą Atstovų Rūmuose, o galbūt ir Senate.

Naujausiais duomenimis, apie 54 mln. balsavimo teisę turinčių amerikiečių jau balsavo iš anksto – tai rekordinis skaičius.

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