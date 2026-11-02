Trumpas vėl pagrasino smūgiais Iranui ir pareiškė, kad JAV gali „suduoti kūju“

„Ir vienintelė priežastis, kodėl dar nebaigiau su Iranu, yra ta, kad noriu būti malonus. Noriu pabandyti išgelbėti visas tas gyvybes, jei galiu (...) Tačiau tam tikru momentu mes turėsime suduoti jiems kūju“, – sakė 80 metų prezidentas savo rėmėjams per mitingą Ajovoje prieš lapkričio 3-iąją vyksiančius vidurio kadencijos rinkimus.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.