Bučos žudikų dalinio narys pabėgo iš Rusijos ir žada papasakoti viską, ką žino

N. Čibrinas Ispanijos sostinėje nusileido praėjusią savaitę ir buvo sulaikytas oro uosto imigracijos centre. Nusileidęs Madride telefonu N. Čibrinas davė interviu, kuriame neigė prisidėjęs prie jo dalinio įvykdytų nusikaltimų ir tikino, kad būdamas Ukrainoje „nė karto“ neiššovė savo ginklo.

Rusas tikino esąs pasiruošęs paliudyti apie savo patirtis Ukrainoje Tarptautiniame baudžiamajame teisme. „Neturiu ko slėpti, – sakė vyras. – Tai yra nusikalstamas karas, kurį pradėjo Rusija. Noriu padaryti viską, ką galiu, kad tik jį sustabdyčiau.“

#Russian soldier Nikita Chibrin sought asylum in #Spain.



The 27-year-old native of #Yakutsk, served in the 64th motorized rifle brigade, whose fighters are accused of crimes in #Bucha. The man said that he had spent more than four months in #Ukraine, but had never fired a shot. pic.twitter.com/sCv70lBVHP