Brazilijoje – tragedija: vyras įlindo į liūtės aptvarą ir buvo mirtinai užpultas

Zoologijos sodas uždarytas, kol incidentas tiriamas.
„Tai itin liūdnas įvykis, ir mes reiškiame gilią užuojautą šeimai“, – pranešė miesto taryba. Vyro tapatybė nebuvo atskleista.
Socialiniuose tinkluose paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip vyras perlipa per šešių metrų aukščio sienos grotas ir nusliuogia medžiu į aptvarą, kuriame prie baseino ilsėjosi liūtė.
Vyrą pastebėjęs gyvūnas jį puolė, kai šis mėgino pabėgti į netoliese esančius krūmus. Vyro patekimo į aptvarą aplinkybės vis dar tiriamos.
