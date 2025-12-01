 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Brazilijoje – tragedija: vyras įlindo į liūtės aptvarą ir buvo mirtinai užpultas

2025-12-01 07:59 / šaltinis: ELTA
2025-12-01 07:59

Sekmadienį Brazilijoje mirė vyras, užpultas liūtės, į kurios aptvarą įsigavo Arrudos Câmaros zoologijos sode Žuan Pesojos pakrantės mieste, pranešė pareigūnai. 

Liūtas (nuotr. SCANPIX)

0

Zoologijos sodas uždarytas, kol incidentas tiriamas. 

„Tai itin liūdnas įvykis, ir mes reiškiame gilią užuojautą šeimai“, – pranešė miesto taryba. Vyro tapatybė nebuvo atskleista. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Socialiniuose tinkluose paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip vyras perlipa per šešių metrų aukščio sienos grotas ir nusliuogia medžiu į aptvarą, kuriame prie baseino ilsėjosi liūtė. 

Vyrą pastebėjęs gyvūnas jį puolė, kai šis mėgino pabėgti į netoliese esančius krūmus. Vyro patekimo į aptvarą aplinkybės vis dar tiriamos.

