Baltijos jūroje nuskendo 18-metis sportininkas: kūną bangos atidavė po savaitės

18-metis Natanas Stranzas rugpjūčio 18 d. su draugų grupe maudėsi Baltijos jūroje. Policijos duomenimis, vaikinas akimirksniu prarado pusiausvyrą, jį nunešė bangos, į krantą jis grįžti nebegalėjo.
Kūną jūra išmetė po savaitės
Buvo pradėta jo paieška, tačiau šį antradienį, rugpjūčio 26 d. ji buvo nutraukta. Jūra išmetė jaunuolio kūną.
„Turime labai tragišką žinią – jūra pasiglemžė mūsų draugą, žaidėją, komandos ramstį ir didžiausią mūsų klubo gerbėją Nataną Stranzą. Sunku patikėti tuo, kas įvyko“, – socialiniuose tinkluose paskelbė jo klubas UKH Start 1954 Gniezno.
Šiame klube jaunuolis žaidė lauko ritulį.
Jo kūnas išplautas Jastarnijos kurorte Lenkijoje. Jį atpažino šeimos nariai.
