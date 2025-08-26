Kalendorius
Rugpjūčio 26 d., antradienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Baltijos jūroje nuskendo 18-metis sportininkas: kūną bangos atidavė po savaitės

2025-08-26 21:39 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-26 21:39

Antradienį Baltijos jūra Lenkijoje išmetė prieš savaitę dingusio jauno sportininko kūną, skelbia „Onet“.

Baltijos jūroje nuskendo jaunas sportininkas: kūną bangos atidavė po savaitės (nuotr. SCANPIX)

Antradienį Baltijos jūra Lenkijoje išmetė prieš savaitę dingusio jauno sportininko kūną, skelbia „Onet“.

REKLAMA
0

18-metis Natanas Stranzas rugpjūčio 18 d. su draugų grupe maudėsi Baltijos jūroje. Policijos duomenimis, vaikinas akimirksniu prarado pusiausvyrą, jį nunešė bangos, į krantą jis grįžti nebegalėjo.

Kūną jūra išmetė po savaitės

Buvo pradėta jo paieška, tačiau šį antradienį, rugpjūčio 26 d. ji buvo nutraukta. Jūra išmetė jaunuolio kūną.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Turime labai tragišką žinią – jūra pasiglemžė mūsų draugą, žaidėją, komandos ramstį ir didžiausią mūsų klubo gerbėją Nataną Stranzą. Sunku patikėti tuo, kas įvyko“, – socialiniuose tinkluose paskelbė jo klubas UKH Start 1954 Gniezno.

Šiame klube jaunuolis žaidė lauko ritulį.

Jo kūnas išplautas Jastarnijos kurorte Lenkijoje. Jį atpažino šeimos nariai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų