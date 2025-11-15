 
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Aukso vertė tiek išaugo, kad grįžo auksakasiai: prasidėjo nauja karštligė

2025-11-15 21:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-15 21:00

Upių pakrantėse, kalnų šlaituose ir net dykumose – amerikiečiai vis dažniau ieško ne ramybės, o aukso. Rekordinės kainos skatina mėgėjus ieškotojus pirkti metalo detektorius ir kibirus su „pelningu dirvožemiu“ bei svajoti apie aukso gyslos atradimą, praneša „The Wall Street Journal“.

Auksas BNS Foto

Upių pakrantėse, kalnų šlaituose ir net dykumose – amerikiečiai vis dažniau ieško ne ramybės, o aukso. Rekordinės kainos skatina mėgėjus ieškotojus pirkti metalo detektorius ir kibirus su „pelningu dirvožemiu“ bei svajoti apie aukso gyslos atradimą, praneša „The Wall Street Journal“.

1

Suvirintojas iš Kalifornijos turi daugybę pomėgių – snieglenčių sportą, slidinėjimą ir motokrosą. Tačiau, aukso kainoms pasiekus rekordines aukštumas, šį sąrašą papildė dar vienas užsiėmimas – aukso paieškos.

Kartą, vaikščiodamas po mišką Šastos kalno apylinkėse su metalo detektoriumi, jis išgirdo netikėtą pyptelėjimą. Po žeme vyras aptiko mažą aukso gabalėlį – maždaug pusės mažojo piršto nago dydžio.

„Aš šokinėjau visur – kaip matote animaciniuose filmukuose. Tas mažas gabalėlis buvo vertas 175 dolerių (apie 150 eurų)“, – pasakojo jis.

Pastaraisiais metais JAV užvaldė tikra aukso karštligė. Socialiniuose tinkluose žmonės demonstruoja auksu nusėtas keptuves, grynuolius ir savo įrangą. Kiti dalijasi patarimais, tyrinėja žemėlapius ir bando išsiaiškinti, kur vis dar gali būti paslėptų turtų.

„Visą kelią važiuodamas galvoju, kad išsitrauksiu tą prakeiktą 100 tūkst. dolerių vertės aukso grynuolį“, – sako vyras.

Aukso paieškų užsiėmimai išparduodami akimirksniu

Pietų Dakotos valstijoje esanti „Big Thunder“ aukso kasykla vos spėja suktis – pasak bendrasavininkės Sandi McLain, jie sulaukia tiek daug užklausų, kad laisvų vietų beveik nebėra.

Prie muziejaus, kuriame saugoma artefaktų kolekcija dar nuo 1874 metų „Black Hills“ aukso karštinės laikų, siūlomos aukso plovimo pamokos ir galimybė ieškoti aukso pačioje teritorijoje. Radusieji savo radinį gali pasilikti sau.

Beveik visi užsiėmimai išparduodami iš anksto. Įmonė taip pat pardavinėja maždaug 20 kg sveriančius kibirus su vietiniu dirvožemiu. Vienas toks kibiras kainuoja apie 50 eurų, o jų pardavimai išaugo net 50 proc., palyginti su praėjusiais metais.

„YouTube“ kanalai – tikrasis aukso grynuolis

Aukso paieškų turinys socialinėje erdvėje sparčiai populiarėja – didžiausi „YouTube“ kanalai, skirti šiai temai, jau turi daugiau nei pusę milijono prenumeratorių.

Sakramento mieste gyvenantis 35 metų Cody Blanchardas keletą metų ieškojo aukso Šiaurės Kalifornijoje, o praėjusiais metais pradėjo savo verslą: prekiauja įranga ir organizuoja aukso paieškų ekskursijas.

Kartais jis, pasiėmęs metalo detektorių, nueina į netoliese esantį parką tikėdamasis rasti pamestų papuošalų. Tačiau labiausiai jam patinka aukso ieškoti upėse, kasinėjant uolienas.

Pirmojo aukso radimo jaudulys yra nepakartojamas – jis verčia žmones grįžti. Pasak C. Blanchardo, „tai kaip priklausomybė nuo heroino.“

Kartais paieškos pasisuka netikėta linkme

Aukso kasinėtojai pasakoja, kad kartais paieškos gali baigtis labai netikėtai. Prieš dvejus metus Chrisas Spangleris su šeima stovyklavo Mojavės dykumoje. Naktį, kai jie kasė auksą, vienas iš vaikų pakėlė akis ir suprato, kad juos supa šimtai tarantulų.

Matyt, vorus pritraukė įrangos – įskaitant sausą skalbimo mašiną ir generatorių – vibracijos.

„Tai buvo šiek tiek keista, bet tuo pačiu – kažkas, ko niekada nebūtum patyręs kitaip“, – sakė 39 metų JAV karinio jūrų laivyno sveikatos priežiūros administratorius.

C. Spangleris, turintis 430 tūkst. sekėjų socialiniuose tinkluose, dalijasi savo šeimos aukso paieškų kelionių istorijomis. Vien iš socialinių tinklų šeima uždirbo apie 26 tūkst. eurų – daugiau, nei iš viso surinkto aukso.

Aukso karštligė stiprėja

Didžiulis susidomėjimas aukso kasyba neišvengiamai sukelia ir konkurenciją. Kylančios kainos kasmet į Alabamoje vykstantį „Goldzilla“ kasybos renginį pritraukia vis daugiau dalyvių. Čia viskas, kas randama, padalijama lygiai tarp visų.

„Kuo daugiau žmonių dalyvauja, tuo mažiau aukso gauni į savo maišą“, – sako nuolatinis dalyvis Justinas Cannady.

