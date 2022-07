Audrą sukėlę Šoigu žodžiai: ką jis iš tikrųjų norėjo pasakyti?

Informacijos srautas apie beveik pusę metų trunkantį Rusijos karą Ukrainoje yra neįtikėtinai didelis. Vien panagrinėjus Kremliaus retoriką matyti keli karo Ukrainoje siekiai: nuo noro „demilitarizuoti“ ir „denacifikuoti“ Ukrainą iki teiginių, kad tai yra „prevencinis“ smūgis.

Viešojoje erdvėje taip pat matyti spėlionių, kad Rusijos karas prieš Ukrainą yra žingsnis link SSRS atkūrimo. Būtent todėl apkarpytas S. Šoigui pareiškimas didelei daliai interneto vartotojų ir galėjo pasirodyti tarytum Kremliaus ambicijų patvirtinimas, rašo amerikiečių savaitraštis „Newsweek“.

Vaizdo įrašas, kuriame girdėti, manytum, skandalingi S. Šoigu žodžiai, pradėjo plisti dar šią savaitę. Juo ėmė dalintis įvairūs žmonės – nuo paprastų interneto vartotojų iki žurnalistų ar pareigūnų. Pavyzdžiui, įrašu pasidalijo buvęs JAV ambasadorius Rusijoje Michaelas McFaulas.

Apkarpytame S. Šoigu pasisakyme girdėti tokie žodžiai: „Visa tai laikina, mūsų tauta vėl bus didi ir galinga. Vėl bus Sovietų Sąjunga, niekas niekur nesitrauks, ir mes gyvensime taikiai“.

Įrašą jau tikriausiai pamatė dešimtys tūkstančių interneto vartotojų.

RU Defence Minister: “Things will be good again. We’ll have a new Soviet Union, big & strong. There’ll be peace again. No one will go away”.

Those who claim it’s all about NATO going too far - do you listen?#StopPutinNOW #StandWithUkraine pic.twitter.com/sLgjcwUexQ

