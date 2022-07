Tarp šventikų Ukrainoje kilo muštynės: rusų dvasininkas kryžiumi trenkė ukrainiečiui

Muštynės buvo nufilmuotos, o vaizdo įrašas akimirksniu ėmė plisti internete.

Incidentas įvyko dar praėjusią savaitę, rašo amerikiečių savaitraštis „Newsweek“. Rusijos stačiatikių bažnyčios dvasininkas nutraukė žuvusio ukrainiečių kario laidotuves ir užpuolė Ukrainos stačiatikių bažnyčios šventiką.

Ukrainiečių dvasininkui pasisakius apie Rusijos režimo lyderį Vladimirą Putiną, rusas trenkė jam kryžiumi.

Vaizdelis užfiksuotas liepos 22-ąją. Tądien Vinycioje buvo laidojamas žuvęs ukrainiečių karys Oleksandras Zinovijus.

Manoma, kad rusų šventikas yra Michailas Vasiliauskas, o ukrainiečių – Anatolijus Dudko.

Pranešama, kad A. Dudko pareiškė, jog Rusijos stačiatikių bažnyčia padeda V. Putino armijai vykdyti kruviną agresiją Ukrainoje.

Vaizdo įraše matyti, kaip užpuolęs ukrainietį rusas tranko jį kryžiumi ir bando nuo ukrainiečio kryžių nuplėšti.

Po incidento, teigiama, apeigos buvo tęsiamos.

Incidento liudininkas Sergijus Timkovas sako, kad ukrainiečių šventikas patyrė nedidelių sužalojimų.

