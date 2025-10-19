Assado dienos po nuvertimo: prabanga Maskvoje ir kompiuteriniai žaidimai

Buvęs diktatorius Basharas al Assadas, dažnai vadintas „mėsininku“ dėl savo režimo aukų Sirijoje, prabangiai leidžia laiką didžiulėje vonioje priešais panoraminį langą su vaizdu į Maskvos centrą.
„Pergalės dieną, gegužės 9-ąją, galite stebėti fejerverkus iš vonios su taure šampano,“ – laikraščiui Die Zeit sakė Nataša, pardavinėjanti penthauzus.
Nuverstas diktatorius B. al Assadas išvyko gyventi į Rusiją, o Maskvoje, pragyvenęs beveik metus, priėmė „tylos priesaiką“.
Prabanga ir komfortas Maskvos centre
„Assadai yra apsistoję geroje vietoje ir mėgaujasi pavogtais pinigais. Sirijos žmonės jiems nieko nereiškia“, – vokiečių laikraščiui sakė šaltinis, žinomas tik kaip H. Kaip teigia šaltinis, Assadai gyvena trijuose butuose prabangiame dangoraižyje su prekybos centru apačioje, kurį jie kartais aplanko.
„Jis praleisdavo valandas žaisdamas internetinius žaidimus. Be to, jis daug laiko praleido savo viloje už Maskvos“, – apie B. al Assado laisvalaikį pasakojo H.
Pranešama, jog dangoraižio penthauzas, kuriame apsistojusi Assadų šeima, yra „prašmatniai dekoruotas – kreminės spalvos spintos su aukso apdaila, krištolo šviestuvai ir plačios sofos, primenančios Vidurio Rytų rūmus“.
Šaltinis teigia, kad Assadas ir jo šeima „gali laisvai judėti Maskvoje“, o jiems jaustis saugiai padeda samdomi sargybiniai, kuriuos apmokėjo Rusijos valdžia.
Assadų šeimos gyvenimas
Buvusiai Sirijos pirmajai damai Asmai al Assad dar 2018 m. buvo diagnozuotas krūties vėžys. Nors jis buvo laikomas išgydytu, pernai liga atsinaujino – šįkart kaip leukemija. Ji jau gydėsi Maskvoje, kai jos vyro režimas buvo nuverstas. Šiuo metu jos būklė laikoma sunkia.
B. al Assado jaunesnysis brolis Maheras al Assadas apsistojo prabangiame viešbutyje „Four Seasons“ netoli Kremliaus ir ten „leidžia laiką gerdamas ir rūkydamas kaljaną“. Tuo tarpu pats B. al Assadas tebėra ieškomas – naujoji Sirijos vyriausybė išdavė jo arešto orderį dėl kaltinimų tyčiniu nužudymu, kankinimais ir pilietinio karo kurstymu.
Assadų šeimos valdymas baigėsi visai neseniai. 2024 m. gruodžio 8 d. Sirijos opozicijos pajėgos žaibišku puolimu nuvertė Assado režimą. Šiam puolimui vadovavo islamistinė grupuotė „Hay’at Tahrir al-Sham“ (HTS), o jį rėmė kitos Sirijos opozicinės frakcijos, įskaitant Turkijos palaikomą Sirijos Nacionalinę Armiją (SNA). Tai buvo esminis Sirijos pilietinio karo, prasidėjusio po 2011 m. Sirijos revoliucijos, įvykis.
Sirijos laikinasis prezidentas Ahmadas al Sharaa kaip tik šią savaitę lankėsi Maskvoje ir susitiko su V. Putinu. Nors buvo paskleistos kalbos, kad jis vyksta prašyti išduoti Sirijai B. al Assadą, tačiau po susitikimo buvo paskelbta tik apie „ir toliau liekančius galioti Rusijos ir Sirijos susitarimus“, įskaitant ir karines bazes šalies teritorijoje. Daugeliui tai gali pasirodyti keista įvykių klotis, žinant, kad pilietinio karo metu Rusija veikė B. al Assado pusėje, aktyviai bombardavo opozicijos ir islamistų pajėgas, pražudė daugiau nei 10 tūkst. civilių.
Sirijos sostinės Damasko užėmimas ir prezidento pabėgimas į Rusiją pažymėjo Assadų šeimos valdžios pabaigą. Assadų klanas Siriją valdė kaip autoritarinę paveldėtą diktatūrą nuo tada, kai Hafezas al Assadas įvykdė perversmą ir atėjo į valdžią 1970 m.
