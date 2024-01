Apšaudomo Belgorodo gubernatorius pasiūlė gyventojams evakuotis

Anot regiono vadovo, Staryj Oskol ir Gubkina gyvenviečių administracija jau parengė apgyvendinimo taškus tiems Belgorodo gyventojams, kurie „nori evakuotis“. V. Gladkovas siūlo „norintiems evakuotis gyventojams“ užpildyti prašymą ir jis bus patenkintas.

Rusijai prieš kelerius metus pradėjus karą Ukrainoje šios šalies propagandos atstovai tvirtino, kad „Kyjivas bus užimtas per tris dienas“, taip pat ragino Rusijos gyventojus nepergyventi dėl vykstančių karo veiksmų, nes tai tariamai jų niekaip nepalies.

Pasikartojantys apšaudymai

Rusijos Belgorodo miestas vėlų ketvirtadienio vakarą vėl buvo apšaudytas, pranešė pareigūnai, praėjus kelioms valandoms po to, kai regiono mokykloms buvo nurodyta pratęsti žiemos atostogas dėl naujų išpuolių pavojaus.

REKLAMA

REKLAMA

Belgorodo srities gubernatorius Viačeslavas Gladkovas pareiškė, kad per pastarąjį apšaudymą buvo sužeisti mažiausiai du žmonės. Be to, socialiniame tinkle „Telegram“ buvo išplatintos apgadintų automobilių nuotraukos.

REKLAMA

„Preliminariais duomenimis, yra dvi aukos. Vienam vyrui šrapnelio žaizda dilbyje, kitam – šrapnelio žaizda blauzdoje“, – nurodė jis.

„Virš Belgorodo ir Belgorodo srities suveikė mūsų oro gynybos sistema – buvo numušti 10 oro taikinių, artėjančių prie miesto“, – pridūrė gubernatorius.

Belgorodo apšaudymas

Šeštadienį per smūgius šiame pasienio mieste žuvo 25 žmonės. Anot pareigūnų, tai daugiausiai aukų pareikalavęs išpuolis Rusijoje nuo 2022 metų vasario, kai Maskva pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą.

REKLAMA

REKLAMA

Kiek anksčiau V. Gladkovas nurodė, kad keliose prie Ukrainos sienos esančiose savivaldybėse mokykloms buvo nurodyta pratęsti žiemos atostogas.

Šiuo metu Rusijoje mokyklos nedirba, kadangi sekmadienį bus švenčiamos stačiatikių Kalėdos.

„Šiose savivaldybėse esančiose kolegijose ir universitetuose rekomenduojama užsiėmimus rengti nuotoliniu būdu“, – teigė V. Gladkovas ir pridūrė, kad žiemos atostogos gali būti dar pratęstos.

Belgorodas yra maždaug už 30 km nuo sienos su Ukraina ir jau kelis mėnesius yra Kyjivo taikinys.

Ukraina taip pat nurodė, kad ketvirtadienį per oro ataką, per kurią, Rusijos teigimu, buvo sužeistas vienas žmogus, taikėsi į Rusijos vadavietę netoli okupuoto Krymo Sevastopolio uostamiesčio.

Rusijos gynybos ministerija paskelbė, kad ankstyvą penktadienio rytą atrėmė Ukrainos dronų ataką virš Krymo, sunaikindama ir perimdama 36 dronus virš aneksuoto pusiasalio.