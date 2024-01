Apšaudytas Rusijos Belgorodas imasi ypatingų saugumo priemonių: moksleiviai neina į mokyklas, uždaryta daug viešų vietų

Kalbama apie pasienio rajonus, kuriuose išlieka apšaudymo grėsmė: Borisovsko, Volokonovsko, Koročansko ir Krasnojaružio rajonuose, taip pat Valujsko, Grajvoronsko, Šebekinsko ir Jakovlevsko miesto rajonuose bei pačiame Belgorodo mieste.

Darželiuose dirbs budinčios grupės, o vidurinio ugdymo įstaigoms rekomenduojama pereiti prie nuotolinio mokymo formos arba taip pat pratęsti moksleivių atostogas.

Sprendimas atnaujinti normalų įstaigų darbą bus priimtas operatyvinio štabo posėdyje sausio 16 d.

Karo liepsnos persikėlė į Belgorodą: mažiausiai 10 rusų žuvo, 45 buvo sužeisti

(5 nuotr.) FOTOGALERIJA. Karo liepsnos persikėlė į Belgorodą: mažiausiai 10 rusų žuvo, 45 buvo sužeisti

Naujas apšaudymas

Rusijos Belgorodo miestas vėlų ketvirtadienio vakarą vėl buvo apšaudytas, pranešė pareigūnai, praėjus kelioms valandoms po to, kai regiono mokykloms buvo nurodyta pratęsti žiemos atostogas dėl naujų išpuolių pavojaus.

Belgorodo srities gubernatorius Viačeslavas Gladkovas pareiškė, kad per pastarąjį apšaudymą buvo sužeisti mažiausiai du žmonės. Be to, socialiniame tinkle „Telegram“ buvo išplatintos apgadintų automobilių nuotraukos.

„Preliminariais duomenimis, yra dvi aukos. Vienam vyrui šrapnelio žaizda dilbyje, kitam – šrapnelio žaizda blauzdoje“, – nurodė jis.

„Virš Belgorodo ir Belgorodo srities suveikė mūsų oro gynybos sistema – buvo numušti 10 oro taikinių, artėjančių prie miesto“, – pridūrė gubernatorius.

Ėmėsi papildomų priemonių

Be to, nuo sausio 2 d. Belgorode laikinai nedirba prekybos centrai ir kino teatrai. Vietinis dramos teatras sustabdė darbą iki sausio 8 d. Uždaryta čiuožykla, atrakcionų parkas, vandens parkas ir Belgorodo zoologijos sodas.

Kremlius mėgina išlaikyti normalumo regimybę, tačiau pastarieji mirtini smūgiai Belgorodui verčia rusus vis labiau pajausti karą. Praėjusį šeštadienį per antskrydį mieste žuvo 25 žmonės, pranešė pareigūnai, tai buvo nuo karo pradžios 2022 m. vasarį daugiausiai aukų Rusijoje pareikalavęs smūgis civiliams.

Belgorodas yra maždaug už 30 kilometrų nuo Ukrainos sienos ir ne kartą buvo apšaudytas.