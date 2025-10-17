Kalendorius
Užsienis > Europa

Apklausa: užpuolimo atveju beveik pusė lenkų stotų ginti savo šalį

2025-10-17 12:28
2025-10-17 12:28

Laikraščio „Rzeczpospolita“ užsakymu padaryta IBRiS apklausa parodė, kad 25,6 proc. lenkų savanoriškai stotų į kariuomenę arba į ginkluotąsias pajėgas remiančią organizaciją, o 20,4 proc. lauktų šaukimo į karinę tarnybą, jeigu Lenkija būtų užpulta. 

0

Tik 12,7 proc. respondentų mėgintų pabėgti iš šalies su šeimomis. 

15,2 proc. teigė, kad nieko nedarytų, 4,7 proc. nežino, kaip elgtųsi ginkluoto įsiveržimo atveju. 

Paklausti, kokių imtųsi saugumo priemonių, 37,5 proc. lenkų atsakė, kad apsaugotų savo turtą, 36,5 proc. mėgintų imtis saugumo priemonių savo gyvenamojoje vietoje, 22,3 proc. su šeimomis persikeltų į saugesnę vietą Lenkijoje. 

Penktadienį paskelbta IBRiS apklausa buvo atlikta spalio 10 ir 11 d., apklausus 1067 lenkus.

