Albinas Januška apie JAV ir Rusijos derybas: „Trumpas pateko į spąstus“

Apie tai A. Januška kalbėjo naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“.

JAV ir Rusijos pasiuntiniai Rijade pradėjo derybas be Ukrainos – jeigu galima vadinti derybomis, kiti sako, kad tai tiesiog pokalbis – apie galimą taiką tarp Ukrainos ir Rusijos. Kaip jūs tai vertinate? Kas tai yra, kai neturime Ukrainos prie stalo?

Vertinu labai blogai. Tai yra naujas pataikavimas Rusijai. Mes matome, kad ant stalo nėra dviejų labai svarbių dalykų – Ukrainos teritorijos, reiškia, de facto Trumpas jau yra ją atidavęs, ir Ukrainos narystės NATO.

REKLAMA

REKLAMA

Du svarbiausi dalykai iš esmės jau nebe derybų objektas. Viskas pagal Rusijos scenarijų. <...> Jie nori iš esmės perkrauti santykius su JAV, o tai iš tikrųjų reiškia dalintis pasaulį. Tie gandai, kad galbūt tai palies ir mus, irgi neatmestini, nes vienas Rusijos reikalavimų yra, kad Amerikos kariuomenė būtų išvesta iš Rytų Europos.

REKLAMA

Tikėkimės, kad tai neįvyks, bet tai yra realus dalykas pagal iki šiol nedenonsuotą NATO ir Rusijos susitarimą, kad turi būti apribotas NATO kariuomenės buvimas Rytų Europoje.

Ar Putinas gali „suvystyti“ Trumpą, kuris skelbiasi kietu derybininku?

Tai įvyko. Trumpas pateko į spąstus. Koks derybininkas gali eiti į derybas pasakęs, kad jis pasitiki ir nurašo, kad tai ne nusikaltėlis, prieš mane mano draugas. Jeigu jis pasako, kad Ukraina turės atiduoti teritorijas – ne derybų objektas. Tai kaip tu eini į tokias derybas?

REKLAMA

REKLAMA

Arba pasako, kad Putinas niekada nesutiks, jog Ukraina būtų NATO nare ir aš tai suprantu, nes jei Bidenas nebūtų to pažadėjęs, tai nebūtų buvę karo. Tai sorry... Jis ir šitą klausimą atidavė. Ką dar galima atiduoti?

Dar pasakė, kad turės būti surengti rinkimai, nes Putinas nenori bendrauti su Zelenskiu. Matyt, dabar bus paliaubos, po to rinkimai, o naujas prezidentas pasirašys taikos sutartį, kuri jau bus sutarta. Jie sutars dabar, o paskui padės ant stalo, kaip visada būna – take it or leave it (sutikit arba traukitės – liet.).

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Ukraina iš esmės neturi jokių argumentų. Ką susitars, tą turės priimti. Gal Zelenskis atsisakys, bet Ukrainoje bus chaosas. Jie tai supranta.

Ar matote amerikiečių ir europiečių skyrybų ženklų?

Yra ženklų, kadangi Amerika nusprendė nesilaikyti sienų suverenumo klausimų ir taip toliau. Jeigu amerikiečiai derybose be Ukrainos dalina teritoriją, tai yra įvykęs aiškus principinis vertybinis skilimas.

REKLAMA

Žinoma, mes to neturime pripažinti, nes jeigu jau pripažinsime, tada pasiduosime. Mums reikia išlikti proamerikietiškais, kiek tai yra įmanoma, iki pat galo ir bandyti susitarti, nes aš nematau kitos galimybės.

Jeigu tikrai įvyks skilimas, jei Trumpas tarsis tik su Rusija ir Kinija, <...> pasaulyje bus visiškai nauja tvarka ir mes net nesuvokiame, kas gali mūsų laukti.

Visą pokalbį, kuriame dalyvavo ir atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis, žiūrėkite straipsnio pradžioje.