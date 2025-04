Aiškėja naujos detalės, kaip JAV Raudonojoje jūroje pametė 60 mln. kainuojantį naikintuvą

Kaip rašo „Nextweek“, buvo paskelbtos palydovinės nuotraukos, kuriose matyti, kad lėktuvnešis atliko dramatišką manevrą – itin staigų posūkį.

Jau anksčiau skelbta, kad lėktuvnešis bandė išvengti husių ugnies, dėl to turėjo atlikti manevrą.

🇺🇸Carrier Strike Group 8🇺🇸

USS Harry S Truman continues operation in the Red Sea. CVN-75 spotted on 🛰️ on 25 April 2025 along with 3x Arleigh Burke class destroyers pic.twitter.com/Dcfo3wigcu