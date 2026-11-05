„Absoliuti tragedija“: žinomas Vokietijos politikas rastas negyvas viešbutyje

55 metų Huberto Aiwangerio, pietinės Bavarijos žemės vicepremjero, mirties priežastis kol kas nežinoma.
Sostinės policija pranešė, kad jis „buvo rastas negyvas savo viešbučio kambaryje“ Berlyno Mitės rajone.
Policija ir prokuratūra pradėjo tyrimą, siekdamos „nustatyti konkrečią mirties priežastį bei aplinkybes ir atmesti bet kokį galimą trečiųjų asmenų dalyvavimą“, sakoma pareiškime.
Populistinės Laisvųjų rinkėjų partijos vadovas ir Bavarijos ekonomikos ministras H. Aiwangeris buvo atvykęs į Berlyną dalyvauti partijos biuro atidaryme, tačiau į renginį neatvyko, nes prastai pasijuto, pranešė dienraštis „Bild“.
Vėliau jo kūną viešbutyje aptiko policija, rašė leidinys.
,„Absoliuti tragedija“
Bavarijos žemės ministras pirmininkas Markusas Soederis jo mirtį pavadino „absoliučia tragedija“.
„Visi esame giliai sukrėsti. Dabar pirmiausia mintimis esame su jo šeima ir vaikais“, – sakė jis.
H. Aiwangerio vadovaujama partija buvo jaunesnioji partnerė M. Soederio vadovaujamoje Bavarijos regioninėje vyriausybėje, kuriai vadovavo Krikščionių socialinė sąjunga (CSU).
Bavarijos Laisvųjų rinkėjų skyriui jis vadovavo nuo 2006 metų. Jam vadovaujant, 2018 m. partija pirmą kartą pateko į žemės vyriausybę.
2023 m. H. Aiwangeris sulaukė visos šalies dėmesio, kai paaiškėjo, kad devintojo dešimtmečio pabaigoje, dar būdamas paauglys, savo mokykliniame krepšyje turėjo nacistinių lankstinukų.
Jis atsiprašė dėl šio incidento, tačiau atsistatydinti atsisakė.
Vokietijos žiniasklaida pranešė, kad H. Aiwangeris turėjo du vaikus ir gyveno su partnere.
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