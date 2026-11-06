2026-ieji bus tikra pekla pasaulyje: „El Ninjo“ dar net nepasiekė aukščiausio taško

Šiemet vis dar išlieka „20 proc. tikimybė, kad bus pasiektas arba viršytas“ 2024 m. užfiksuotas šilumos rekordas, mėnesinėje ataskaitoje nurodė ES klimato kaitos tarnyba „Copernicus“.
2026 m. pasaulinė temperatūra „beveik neabejotinai“ viršys 1,5 laipsnio Celsijaus ribą, palyginti su ikipramoniniu laikotarpiu, pažymėjo „Copernicus“.
2023–2026 m. ketverių metų vidurkis taip pat turėtų viršyti 1,5 laipsnio Celsijaus – tai pageidaujama Paryžiaus susitarime nustatyta riba, kuria siekiama išvengti skaudžiausių klimato kaitos padarinių.
Pasaulyje užfiksuotas šilčiausias spalis nuo matavimų pradžios – vidutinė pasaulinė paviršiaus oro temperatūra buvo 1,75 laipsnio Celsijaus aukštesnė nei ikipramoniniu laikotarpiu, kuriuo laikomi 1850–1900 m., pridūrė „Copernicus“.
Tai buvo jau trečias mėnuo iš eilės, kai temperatūra viršijo 1,5 laipsnio ribą.
„Spalį tęsėsi neįprastai didelio pasaulinio karščio tendencija – buvo užfiksuoti pasaulio ir vandenynų paviršiaus temperatūros rekordai“, – sakė Europos vidutinės trukmės orų prognozių centro (ECMWF), administruojančio „Copernicus“ programą, klimato strategijos vadovė Samantha Burgess.
„Itin stiprus El Ninjo dar labiau kaitina klimatą, kurį jau sušildė žmogaus veikla“, – pridūrė ji.
Naujausia ataskaita paskelbta šalims ruošiantis pirmadienį Turkijoje prasidėsiančiam dvi savaites truksiančiam Jungtinių Tautų (JT) klimato kaitos aukščiausiojo lygio susitikimui COP31, kuris vyks prabėgus metams, paženklintiems pražūtingais potvyniais Nepale, alinančiomis karščio bangomis Europoje ir didžiuliais miškų gaisrais Indonezijoje.
El Ninjo dar nepasiekė aukščiausio taško
Pasaulio meteorologai jau kelis mėnesius įspėja, kad šis El Ninjo reiškinys, kuris aukščiausią tašką turėtų pasiekti vėliau šiais metais, veikiausiai taps stipriausiu per visą stebėjimų istoriją.
Šis stiprėjantis klimato reiškinys praėjusį mėnesį lėmė visų laikų temperatūros rekordą svarbioje Ramiojo vandenyno zonoje, pažymėjo „Copernicus“.
El Ninjo yra natūralaus klimato ciklo šiltoji fazė, laikinai pakelianti atogrąžų Ramiojo vandenyno vandens temperatūrą. Dėl to keičiasi orų sąlygos, gali padidėti sausrų ir potvynių rizika, o žmogaus sukeltas visuotinis atšilimas gali dar labiau sustiprėti.
Prognozuotojai teigia, kad dėl El Ninjo 2027-ieji gali tapti karščiausiais metais per visą stebėjimų istoriją.
2015 m. Paryžiuje vykusiose JT klimato derybose šalys susitarė siekti, kad visuotinis atšilimas neviršytų 2 laipsnių Celsijaus, palyginti su ikipramoniniu laikotarpiu, ir stengtis jį apriboti iki 1,5 laipsnio.
Tačiau JT rugsėjo mėnesį paskelbė, kad ilgalaikis tikslas apriboti atšilimą iki 1,5 laipsnio artimiausiais metais bus viršytas.
Mokslininkai pabrėžia, kad siekiant sutrumpinti laikotarpį, kai temperatūra viršys 1,5 laipsnio ribą, ir kuo greičiau ją vėl sumažinti, būtina riboti su iškastiniu kuru susijusias šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakas.
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