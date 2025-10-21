11-mečio tėvas manė, kad sūnus apsinuodijo alkoholiu, tačiau kitą dieną berniukas mirė dėl visai kitos priežasties

Tyrimas atskleidė, kad Australijoje 11-metis berniukas mirė nuo gyvatės įkandimo, kai jo tėvas nusiuntė jį miegoti, manydamas, kad sūnus buvo išgėręs alkoholio.
2021 m. lapkričio 21 d. Tristianas Jamesas Frahmas buvo rastas negyvas Murgono miestelyje, Pietų Burnetto regione, Kvinslende.
Autopsija parodė, kad T. Frahmas „mirė dėl rudosios gyvatės įkandimo“, kaip nurodyta Kvinslando teismo tyrimo dokumente.
„Rudosios gyvatės nuodai gali sukelti kraujavimo koagulopatiją (VICC), dėl kurios kraujas praranda gebėjimą krešėti. Didelis kraujavimas yra retas atvejis – jis pasitaiko tik apie 3 proc. rudųjų gyvačių įkandimų“, – teigiama dokumente.
11-mečiui reikėjo medicininės pagalbos
2025 m. spalio 15 d., trečiadienį, koronerė Ainslie Kirkegaard nustatė, kad trys suaugusieji, įskaitant Tristiano tėvą Kerrodą Frahmą, „buvo informuoti, jog Tristianui galėjo būti įkandusi gyvatė“, rašoma „People“.
Jie „patikrino, ar nėra įkandimo žymių, bet neradę jokių akivaizdžių požymių ir žinodami, kad Tristianas anksčiau buvo vartojęs alkoholį, jo nespecifinius simptomus priskyrė alkoholio poveikiui“, – teigiama dokumente. Dėl to jie nesikreipė į medikus ir nusiuntė berniuką miegoti, manydami, kad šis „išsimiegos“.
„Tristiano mirtis galėjo būti išvengta, jei jam būtų buvusi suteikta medicininė pagalba anksčiau“, – rašoma išvadoje.
Koronerė pažymėjo, kad Tristiano tėvas Kerrodas buvo įsitikinęs, jog sūnus išgėrė tris skardines alkoholio ir dėl to pasijuto blogai.
Po to, kai 11-metis buvo paguldytas į lovą ir visą naktį stebimas, per kitas dešimt valandų jam pasireiškė simptomai – vėmimas, pilvo skausmai ir nuovargis.
Kitą dieną po berniuko mirties atliktas toksikologinis tyrimas parodė, kad jo organizme alkoholio nebuvo.
„Niekada nebus žinoma, ar alkoholis tuo metu turėjo kokį nors poveikį Tristianui. 2021 m. lapkričio 22 d. atlikus po mirties paimtų mėginių (kepenų, kraujo, šlapimo, skrandžio turinio ir stiklakūnio) tyrimus, alkoholio nerasta“, – nurodyta dokumente.
Vis dėlto pažymima, kad „galima, jog anksčiau suvartotas alkoholis buvo visiškai [metabolizuotas]“.
Pasak tyrimo dokumentų, Tristiano mirties rytą į vietą atvykę pareigūnai ant berniuko dešinės kulkšnies rado dvi žymes, atitinkančias gyvatės įkandimą.
Remiantis tyrimo išvadomis, Tristianas „tikriausiai būtų išgyvenęs“, jei medicininė pagalba būtų suteikta laiku, nes medikai būtų galėję nustatyti įkandimo žymes ir pradėti gydymą.
Tristiano tėvas po sūnaus mirties buvo apkaltintas, tačiau kaltinimai jam buvo panaikinti 2024 m. balandžio 12 d.
„Ši tragedija parodo, kaip svarbu nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos gyvatės įkandimo atvejais“, – pabrėžė koronerė A. Kirkegaard, kaip praneša „7News“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!