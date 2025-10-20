Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Mirė už karo nusikaltimus nuteistas buvęs Jugoslavijos armijos vadas

2025-10-20 19:16 / šaltinis: BNS
2025-10-20 19:16

Buvęs Jugoslavijos armijos vadas Neboiša Pavkovičius, kurį Jungtinės Tautos (JT) nuteisė už karo nusikaltimus, pirmadienį mirė, pranešė Serbijos prezidentūra. 

Bažnyčia, žvakės (nuotr. 123rf.com)

0

N. Pavkovičius praėjusį mėnesį buvo anksčiau laiko paleistas iš kalėjimo.

Hagos teismas 2009 metais M. Pavkovičiui skyrė 22 metų laisvės atėmimo bausmę už nusikaltimus prieš etninius albanus per Kosovo karą, kilusį 10-e praėjusio amžiaus dešimtmetyje. 

Nuosprendis buvo patvirtintas 2014 metais. Tuo metu jis atliko bausmę Suomijoje.

79-erių N. Pavkovičius grįžo į Belgradą rugsėjo pabaigoje, kai buvo anksčiau laiko paleistas iš kalėjimo dėl sveikatos problemų. 

Pasak vietos žiniasklaidos, jis buvo nuvežtas į karo ligoninę.

„Jis paskyrė savo gyvenimą tarnybai šaliai ir kariuomenei, o jo atminimą brangins tie, kurie kartu su juo išgyveno ir sunkias, ir išdidžias dienas“, – užuojautos laiške sakė Serbijos prezidentas Aleksandaras Vučičius. 

N. Pavkovičius 2005 metais pasidavė Tarptautiniam baudžiamajam tribunolui buvusiai Jugoslavijai (TBTBJ), kuris jo ieškojo už vaidmenį einant Jugoslavijos trečiosios armijos vado pareigas Kosove.

2022-ųjų gegužę teismas atmetė prašymą dėl ankstesnio paleidimo, nurodydamas „jo nusikaltimų sunkumą ir reabilitacijos stoką“.

N. Pavkovičius buvo artimas Serbijos autoritarinio lyderio Slobodano Miloševičiaus, mirusio 2006 metais per savo paties karo nusikaltimų teismo procesą, bendražygis.

S. Miloševičius ir Serbijos valdžia jau seniai tvirtina, kad teisėtai kovoja su Kosovo išvadavimo armija (KLA), kurią jie laiko teroristine grupuote.

2008 metais Kosovas paskelbė nepriklausomybę nuo Serbijos, tačiau Belgradas atsisako pripažinti šį žingsnį . 

