Kviečia nepraleisti progos pasitikrinti: tai gali padėti išvengti mirtinos ligos

Lietuvoje šią diagnozę išgirsta net 4 iš 10 pacientų. Medikai įspėja, kad ši tendencija išliks, jei žmonės nepradės reguliariai matuotis spaudimo, o pastebėjus pakitimus, nesiims hipertenzijos kontrolės.

Hipertenzija tebėra pagrindinė mirtingumo priežastis visame pasaulyje. Ši sveikatos problema per metus nusineša daugiau nei 10 milijonų žmonių gyvybių. Be to, COVID-19 pandemijos laikotarpiu šie skaičiai tik blogėjo dėl sutrikusio sveikatos apsaugos paslaugų teikimo.

Kadangi situacija tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje tampa vis aktualesnė – projekto „Nematoma liga“ iniciatoriai kviečia atkreipti dėmesį į hipertenzijos prevenciją bei gydymą, rašoma pranešime spaudai.

Viskas prasideda nuo švietimo

Visuomenės žinios apie hipertenziją, jos požymius bei prevenciją vis dar yra ganėtinai menkos. Ne veltui ši liga dar vadinama „tyliąja žudike”: yra itin sudėtinga pastebėti jos požymius, o uždelsimas kelia didelę širdies ligų riziką. Be to, modernus gyvenimo būdas, sumažėjęs aktyvumas, nesubalansuota mityba bei kasdien patiriamas stresas lemia tai, kad aukštas kraujo spaudimas diagnozuojamas vis jaunesniems žmonėms.

Supratimas, kas yra hipertenzija, kokias rizikas ji kelia ir kaip jai užkirsti kelią turėtų prasidėti dar mokyklos suole. Jauno amžiaus žmonėms tai gali padėti išsiugdyti tinkamus su sveikata susijusius įpročius, o taip pat prevenciškai rūpintis kraujospūdžiu. Pavyzdžiui, svarbu mokėti, kaip teisingai matuotis kraujo spaudimą:

• Bent 30 minučių iki matavimo nerūkykite, negerkite kavos, nevalgykite;

• Prieš matavimą venkite fizinės veiklos;

• Pasirinkite ramią aplinką bei komfortišką kambario temperatūrą;

• Sėdėkite nugarą atrėmę į kėdės atlošą;

• Nelaikykite kojos ant kojos, patogiai remkitės pėdomis į grindis

• Pasėdėkite ramiai bent 3–5 minutes;

• Nekalbėkite nei prieš, nei matavimo metu

Svarbu veiksmų imtis iš karto

Pirmiausia labai svarbu žinoti skaičius: jei kraujospūdis ramybėje lygus ar didesnis nei 140/90 mmHg būtina kreiptis į medikus. Deja nemaža dalis žmonių ne tik reguliariai nesitikrina kraujospūdžio, tačiau ir nesiima hipertenzijos kontrolės išgirdę apie diagnozę. Tai – didelė bėda ne tik Lietuvoje, tačiau ir visame pasaulyje. Maždaug pusės pacientų turinčių aukštą kraujospūdį rodmenys ir toliau viršija normos ribas, nors hipertenzijos gydymo gairės teigia, kad aukštas kraujo spaudimas turi būti sureguliuotas per 3 mėn. nuo diagnozės nustatymo.

Be jau minėto taisyklingo bei reguliaraus kraujospūdžio matavimo, ne ką mažiau svarbu taisyklingai gydyti pačią hipertenziją. Pagrindinė taisyklė – gydytojo paskirtus medikamentus būtina išgerti laiku ir laikytis gydymo režimo. Gydymo režimo bus lengviau laikytis vartojant vienos tabletės derinius kaip rekomenduoja tarptautinės hipertenzijos gydymo gairės. Kilus su gydymu susijusiems klausimams, visuomet tarkitės su specialistu – tik taip pavyks sukontroliuoti aukštą kraujo spaudimą.

Sveikas gyvenimo būdas apsaugo ir kraujospūdį

