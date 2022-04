Žvėriškos Pascalio Siakamo rungtynės privertė kapituliuoti Joelio Embiido „76ers“

Likus žaisti pusšeštos minutės Tyrese‘as Maxey sumažino skirtumą iki trijų taškų (99:102), tačiau daugiau nuveikti svečiai nespėjo. Joelis Embiidas likus žaisti 22 sekundes sumetė tris baudų metimus (114:118), bet mačo baigties pakeisti nespėjo.

Kamerūniečių dvikovą tiek komandiškai, tiek individualiai laimėjo Pascalis Siakamas, surinkęs trigubą dublį – 37 minutės, 37 taškai (13/21 dvitaškio, 1/7 tritaškių, 8/10 baudų metimų), 11 atkovotų ir 2 perimti kamuoliai, 12 rezultatyvių perdavimų, 2 klaidos bei pražanga.

Nuo jo nežymiai atsilikęs tautietis J.Embiidas per 37 minutes pelnė 30 taškų (10/18 dvitaškių, 0/4 tritaškių, 10/12 baudų metimų), atkovojo 10 ir perėmė kamuolį, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, blokavo metimą, 5 kartus suklydo ir 2 sykius prasižengė.

Jo talkininkas Jamesas Hardenas penktame mače paeiliui meta prastesniu nei 40 procentų taiklumu (iš viso – 19/60 metimų), tačiau prie kuklių 13 taškų pridėjo net 15 rezultatyvių perdavimų. Filadelfijos klubas tritaškius šaudė net 53 procentų taiklumu (19/36), tačiau ir Toronto ekipa stipriai neatsiliko (15/33, 46 procentų taiklumas).

