Zverevas telefonais įrodinėjo klaidą, Bublikas nugalėjo Rubliovą – svarbiausi mačo momentai

Vokietis prastai pradėjo mačą, be didesnių vilčių pralaimėjo pirmąjį setą, o antrojo seto pradžioje pralaimėjo savo padavimų seriją. Vėliau A. Zverevui pavyko atsitiesti ir išlyginti rezultatą. A. Davidovichius Fokina prie pergalės labai priartėti galėjo devintajame geime, bet nerealizavo dviejų „break pointų“, o vėliau pratęsime išbarstė trapią persvarą.

Trečiajame sete A. Zverevas po realizuoto „break pointo“ pirmavo 5:4, bet dešimtajame geime pralaimėjo savo padavimų seriją. Vėl teko žaisti pratęsimą, kuriame vokiečio persvara nekėlė abejonių.

A. Zverevas šiame mače buvo nepatenkintas elektroninės sistemos veikimu – vokiečiui pasirodė, kad sistema sugedo ir per klaidą įskaitė tašką varžovui. A. Zverevas ginčijosi su teisėju, pasiėmė telefoną ir nufotografavo kamuoliuko leidimosi žymę, kuri, anot jo, įrodė, kad sistema suklydo. Už tokį elgesį vokietis sulaukė teisėjo įspėjimo.

Savo „instagram“ paskyroje A. Zverevas vėliau pasidalino padaryta nuotrauka ir pažymėjo, kad priimtas sprendimas buvo „įdomus“.

The ball in Zverev’s match was so far out I don’t see how anyone can defend it.



Also, cue the ATP & WTA banning cell phones from the court. https://t.co/tJJkynsBas pic.twitter.com/6Ag760kg2T

