Novakas Djokovičius Madride liko be pergalių – serbo emocijos aikštelėje nustebino sirgalius

Serbas atsitiesė po prastos mačo pradžios (0:2, 2:2) ir galėjo perimti iniciatyvą, bet penktajame geime nerealizavo „break pointo“. Aštuntajame geime serbas vėl paleido italą į priekį ir vėliau jo nepavijo.

Antrajame sete M. Arnaldi susikūrė vienintelį „break pointą“, kurį realizavo septintajame geime. N. Djokovičius jau kitame geime bandė išlyginti rezultatą, bet iššvaistė 3 „break pointus“ pirmaudamas 40:0. Per likusią seto dalį serbas tokių šansų nebeturėjo.

Dar prieš mačą su M. Arnaldi pasklido vaizdo įrašas iš N. Djokovičiaus treniruotės su Arthuru Filsu. Ten serbas buvo labai piktas ir keikėsi.

„***** ant sporto, teniso ir visko“, – kalbėjo N. Djokovičius, kurį pastaruoju metu vis stabdo įvairios traumos.

“Fuck sport, tennis and everything “ pic.twitter.com/oBnuwhwODx

Serbui tai buvo 3-ias pralaimėjimas iš eilės. Šiemet ant grunto N. Djokovičius pergalių dar nepasiekė.

N. Djokovičius po mačo pripažino, kad tai galėjo būti paskutinis kartas, kai jis žaidė Madride.

Graikas Stefanos Tsitsipas (ATP-18) 3:6, 6:4, 6:3 susitvarkė su vokiečio Jano-Lennardo Struffo (ATP-79) pasipriešinimu. Graikas po pergalingo taško net nesuprato, kad mačas baigėsi ir nuėjo atsisėsti, galvodamas, kad prasidėjo pertraukėlė tarp geimų.

