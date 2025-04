Holger Rune patyrė traumą po triumfo Barselonos turnyre, favoritai tęsia pergalių seriją

Danas į Madridą atvyko po triumfo ATP 500 turnyre Barselonoje (Ispanija), bet šį kartą jau pirmajame mače patyrė traumą. H. Rune pirmąjį setą 2:6 pralaimėjo prieš italą Flavio Cobolli (ATP-36) ir atsisakė tęsti dvikovą. Manoma, kad danas patyrė dešiniosios kojos traumą.

Holger Rune pulls the plug (right knee, quad?), and Cobolli gets his first Top-ten win in anticlimactic fashion 6-2 RET. pic.twitter.com/0V0SlcZQ2N