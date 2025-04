Alcarazas atsisakė žaisti Madride, Bellucci apgavo Džumhurą ir nepaspaudė jam rankos

Prieš keletą dienų ispanas netikėtai pralaimėjo ATP 500 turnyro Barselonoje finalą prieš Holgerį Runę. Tąkart C. Alcarazas antrojo seto pradžioje pajautė skausmus ir prašė medicininės pertraukėlės. Po mačo ispanas vylėsi, kad spės atsistatyti iki turnyro Madride, bet kelių dienų buvo per maža – medikai patarė koją susižeidusiam C. Alcarazui pailsėti.

„Buvo labai sunku priimti šį sprendimą, nes turnyras Madride yra vienas mano mėgstamiausių. Dabar tikiuosi, kad pavyks atsistatyti iki starto Romoje, bet tai paaiškės atlikus papildomus tyrimus. Jei negalėsiu žaisti ir Romoje, tada stengsiuos padaryti viską, kad būčiau kuo geresnės formos prieš „Roland Garros“ startą“, – kalbėjo C. Alcarazas.

Sunkią pergalę ketvirtadienį iškovojo bosnis Damiras Džumhuras (ATP-63), per 2 valandas 35 minutes 4:6, 6:4, 6:2 įveikęs italą Mattią Bellucci (ATP-66). Po mačo bosnis tiesė ranką varžovui, bet M. Bellucci apgavo bosnį ir rankos nepaspaudė. Netrukus pats italas tiesė ranką varžovui, tačiau D. Džumhuras tuo metu jau buvo įsiutęs, ėjo tiesiai link teisėjo ir nebeatsisuko pažiūrėti į varžovą.

A fake-out handshake



Trečiadienį į istoriją įsirašė prancūzas Gaelis Monfilsas (ATP-42), 1:6, 6:2, 6:4 įveikęs kroatą Borną Gojo (ATP-353). 38-erių prancūzas tapo vyriausiu tenisininku, kada nors laimėjusiu turnyro Madride pagrindinio etapo mačą.

Kitas veteranas Marinas Čiličius (ATP-109), neseniai įveikęs Vilių Gaubą , šį kartą nesužibėjo ir 3:6, 2:6 krito prieš prancūzą Benjaminą Bonzi (ATP-62).

ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Madride prizų fondą sudaro kiek daugiau nei 8,055 mln. eurų.