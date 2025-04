Dedura-Palomero debiutavo ATP 1000 turnyro kvalifikacijoje, Šapovalovas pasijuokė iš jo šventimo būdo

D. Dedura-Palomero pirmajame sete atsitiesė po pralaimėtos savo padavimų serijos, vėliau panaikino deficitą ir pratęsime bei susikūrė 3 „set pointus“ (6:6). Visus juos Vokietijos atstovas iššvaistė ir atsidūrė sunkioje situacijoje (6:7), bet tada D. E. Galanas pralaimėjo 2 taškus iš eilės savo padavimų metu (8:7). Tai suteikė D. Dedurai-Palomero 4-ą „set pointą“ ir šį kartą jis nesuklydo.

Antrojo seto pradžioje lietuvių kilmės žaidėjas nerealizavo 2 „break pointų“ ir nepajėgė perimti iniciatyvos. Vėliau „break pointus“ kūrėsi tik kolumbietis, dešimtajame geime laimėjęs lemtingą varžovo padavimų seriją. Trečiajame sete D. Dedura-Palomero vėl iššvaistė abu „break pointus“, be to, pralaimėjo dvi savo padavimų serijas.

ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Madride prizų fondą sudaro kiek daugiau nei 8,055 mln. eurų.

Praėjusią savaitę D. Dedura-Palomero ATP 500 turnyro Miunchene (Vokietija) pagrindiniame etape 7:6 (7:2), 3:0 įveikė mačo dėl ligos nebaigusį kanadietį Denisą Šapovalovą (ATP-30), kuris kaip tik minėjo 26-ąjį gimtadienį. D. Dedura-Palomero įsirašė į istoriją, tapdamas pirmu, 2008 m. ar vėliau gimusiu tenisininku, laimėjusiu ATP turo pagrindinio etapo mačą.

D. Dedura-Palomero pergalę šventė labai neįprastai. Jis ant grunto nupiešė kryžių ir tada atsigulė ant nugaros. Teigiama, kad jis taip vaizdavo Jėzaus nukryžiavimą.

Beje, D. Šapovalovas šią savaitę jau pasijuokė iš lietuvių kilmės talento šventimo būdo. Kanadietis treniruotėje imitavo, kad piešia kryžių ir „gulasi“.

😂😭 Denis Shapovalov imitating the Dedura celebration during practice



📸 JJ Breis on IG https://t.co/A6IC0mbSwQ pic.twitter.com/waOHTj2YbP