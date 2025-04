Staigmena Barselonoje: Holgeris Rune finale įveikė 2-ą vietą reitinge prarasiantį Carlosą Alcarazą

C. Alcarazas pirmasis laimėjo varžovo padavimų seriją (3:2), bet jau kitame geime persvarą prarado (3:3). Dešimtajame geime H. Rune pirmavo 40:15, tačiau varžovo padavimų metu nerealizavo dviejų „set pointų“. Pratęsime C. Alcarazas du kartus perėmė iniciatyvą, o H. Rune vis atsitiesdavo. Danas atitrūko po spurto 3:0, tačiau iššvaistė dar 2 „set pointus“ (6:6). Tada H. Rune susikūrė dar vieną „set pointą“ (6:7) ir šį kartą nesuklydo, pelnydamas tašką paduodant C. Alcarazui.

Antrajame sete C. Alcarazui pritrūko sėkmės. Ispanas iššvaistė visus 4 „break pointus“, pralaimėjo 2 savo padavimų serijas ir turėjo pripažinti H. Rune pranašumą.

C. Alcarazas antrojo seto pradžioje pajautė kojos skausmą. Pirmadienį ispanui bus atliktas magnetinio rezonanso tyrimas. Pats tenisininkas tikisi, kad 2 dienų poilsio užteks ir jis galės dalyvauti ATP 1000 turnyre Madride (JAV).

21-erių H. Rune laimėjo 5-ą ATP turo vienetų turnyrą per karjerą. Danui atiteko 500 reitingo taškų bei 535,185 tūkst. eurų. H. Rune reitinge grįš į 10-uką, iš kurio iškris Casperas Ruudas. Tuo tarpu C. Alcarazas 2-ą vietą užleis vokiečiui Alexanderiui Zverevui.

ATP 500 serijos vyrų teniso turnyro Barselonoje prizų fondą sudarė kiek daugiau nei 2,889 mln. eurų.