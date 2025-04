Naująją savo merginą pristatęs Sheltonas „sudrebino“ internetą, finalas Miunchene baigėsi gimtadienį minėjusio Zverevo triumfu

A. Zverevas užtikrintai žaidė visą finalą. Jis pirmajame sete laimėjo dvi varžovo padavimų serijas, o antrajame sete jau pirmajame geime realizavo „break pointą“ ir vėliau pranašumo neišbarstė. B. Sheltonas „break pointų“ taip ir neturėjo.

28-ą gimtadienį sekmadienį paminėjęs A. Zverevas Miunchene triumfavo jau 3-ią kartą, o iš viso iškovojo 24-ą ATP turo vienetų titulą per karjerą. Vokietis pelnė 500 reitingo taškų bei 467,485 tūkst. JAV dolerių. A. Zverevas reitinge aplenks Carlosą Alcarazą ir kils į 2-ą vietą.

B. Sheltonas šią savaitę tribūnose pirmą kartą sulaukė savo naujosios merginos – Trinity Rodman – palaikymo. Žinia apie jų romaną prieš kurį laiką sukėlė didelį ažiotažą.

Ben Shelton said I'm not losing the first time my girlfriend comes to see me play and I respect that pic.twitter.com/JHubNB0lj6