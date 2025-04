„To dar niekada nebuvau patyrusi“: telefoną pasiėmusi Sabalenka įsiutino teisėją, latvė pratęsė neįtikėtiną seriją prieš Swiatek

Ketvirtfinalyje pergalę šventė latvė Jelena Ostapenko (WTA-24), kuri per 2 valandas 8 minutes 6:3, 3:6, 6:2 nugalėjo lenkę Igą Swiatek (WTA-2). Nors lenkė jau seniai WTA reitinge yra aukščiau už latvę, tačiau J. Ostapenko yra laimėjusi visus 6 tarpusavio mačus.

J. Ostapenko dominavo pirmajame sete, bet antrojo pradžioje nerealizavo „break pointo“ ir vėliau atsiliko 1:3. Latvė dar atsitiesė (3:3), tačiau netrukus pralaimėjo 3 geimus paeiliui. Trečiajame sete J. Ostapenko anksti atitrūko (3:0), I. Swiatek vėliau nerealizavo vienintelio susikurto „break pointo“ ir varžovės nebepavijo.

„Ji gerai žaidžia ant grunto, bet tą patį galiu pasakyti ir apie save – juk kadaise laimėjau „Roland Garros“ turnyrą“, – sakė J. Ostapenko.

Sekmadienį latvė 6:4, 6:4 eliminavo Jekateriną Aleksandrovą, pratęsė pergalių seriją ir žengė į finalą.

J. Ostapenko finale lauks neutralioji atletė Aryna Sabalenka. Pastaroji ketvirtfinalyje 6:4, 6:1 nugalėjo belgę Elisę Mertens (WTA-29), o pusfinalyje 7:5, 6:4 pranoko italę Jasminę Paolini (WTA-6).

A. Sabalenka ketvirtfinalyje buvo pasipiktinusi teisėjavimu, tad pasiėmė telefoną ir nufotografavo kamuoliuko žymę – ši nuotrauka neva įrodė, jog teisėja klydo. Už tai neutralioji atletė buvo įspėta.

„Jaučiau, kad teisėją tai labai sunervino. Po mačo ji man labai stipriai spaudė ranką. To dar nebuvau patyrusi“, – sakė A. Sabalenka.

Aryna Sabalenka on taking a photo of a ball mark during during her match against Elise Mertens in Stuttgart



“I felt the referee was pissed by the picture I took. When I gave her a handshake, that was a very interesting look & strong handshake”



pic.twitter.com/bmgk6LgIt4

