Žiniasklaida: iširo viena garsiausių sporto žvaigždžių porų, vaikai iškeliavo su mama už daugiau nei 1000 km

Pora susituokė 2016 m. liepos 12 d. Visgi, po beveik 9 santuokos metų sportininkai, anot žiniasklaidos, nusprendė išsiskirti. Paties futbolininko atstovai „Bild“ pareiškė, kad nekomentuos vokiečio asmeninio gyvenimo detalių ir prašė supratingumo.

A. Ivanovič gana anksti, būdama tik 29-erių, baigė tenisininkės karjerą ir tuomet kalbėjo, kad trokšta sukurti šeimą su B. Schweinsteigeriu. 2018 m. gimė jų pirmasis sūnus, 2019 m. – antrasis, o 2023 m. – trečiasis.

Anot Vokietijos žiniasklaidos, dabar vaikai iškeliavo su mama ir apsistojo Serbijoje – už daugiau nei 1000 km nuo Miuncheno, kur liko B. Schweinsteigeris.

