Zverevas po dramatiškos kovos žengė į ketvirtfinalį Šanchajuje

„Tai buvo labai sunkus mačas. Turėjau tam tikrų fizinių problemų, todėl galbūt judėjau lėčiau nei įprastai“, – po pergalės sakė A. Zverevas.
Vėliau jis atskleidė, kad vėl pajuto čiurnos skausmus.
Pirmajame sete abu tenisininkai patikimai padavinėjo kamuoliuką. Vis dėlto A. Zverevui teko gelbėtis nuo „set pointo“, o pratęsime vokietis net kelis kartus atlaikė varžovo spaudimą. A. Bublikas turėjo tris iš eilės galimybes tašku laimėti setą, tačiau nė viena nepasinaudojo. Tuo metu A. Zverevas pirmąjį setą užbaigė galingu smūgiu prie tinklo.
Antrajame sete A. Bublikas penktajame geime laimėjo varžovo padavimų seriją ir išsaugojo pranašumą iki seto pabaigos. A. Zverevui nepavyko atsitiesti, todėl mačo nugalėtoją lėmė trečiasis setas. Jame vėl prireikė pratęsimo, tačiau šįkart vokietis visiškai dominavo – išsiveržė į priekį 6:1 ir galiausiai pergalę įtvirtino neatremiamu padavimu.
Kitame aštuntfinalio mače 56-ąją vietą ATP reitinge užimantis Arthuras Gea 7:6 (7:4), 6:4 įveikė 15-ąją pasaulio raketę Jakubą Menšiką.
Čekas antrajame sete mėgino išsaugoti viltis laimėti, tačiau prancūzas svarbiu momentu atliko tikslų smūgį ir laimėjo mačą.
A. Gea yra žemiausią vietą ATP reitinge užimantis turnyre dar likęs tenisininkas. Prancūzas neslėpė pasitenkinimo savo žaidimu ir teigė nuolat tobulėjantis. Paklaustas, ar galėtų pakartoti praėjusių metų Valentino Vacherot istoriją, kai šis, būdamas 204-as pasaulyje, netikėtai triumfavo Šanchajuje, A. Gea atsakė, kad viskas paaiškės vėliau.
„Nemanau, kad tai stebuklas, kai kasdien sunkiai dirbi, bet tikiuosi padaryti tą patį“, – sakė prancūzas.
Prieš dvi dienas 21-erių A. Gea pasiekė skambiausią karjeros pergalę – trečiajame rate 7:6 (7:5), 7:6 (7:3) įveikė trečiąją turnyro raketę, „US Open“ finalininką Beną Sheltoną.
Ispanas Alejandro Davidovičius Fokina (ATP-26) 1:6, 6:3, 7:6 (8:6) išplėšė pergalę prieš lenką Hubertą Hurkaczą (ATP-34), o australas Alexas de Minauras (ATP-9) 6:3, 6:4 eliminavo Kareną Chačanovą (ATP-27).
ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Šanchajuje prizų fondą sudaro beveik 9,416 mln. JAV dolerių. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
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