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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Čempionų lyga

„Atletico“ nugalėjo „Manchester United“: tęsiasi Anglijos klubo nesėkminga serija

2026-10-13 23:32 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-13 23:32
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UEFA Čempionų lygoje pratęsta nesėkminga pastarųjų savaičių „Manchester United“ atkarpa.

Rungtynių akimirka | EPA nuotr.

UEFA Čempionų lygoje pratęsta nesėkminga pastarųjų savaičių „Manchester United“ atkarpa.

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Anglijos klubas penktose rungtynėse iš eilės liko be pergalės 0:2 nusileisdami namuose žaidusiai Madrido „Atletico komandai.

„Atletico“ jau pirmąją minutę įsiveržė į priekį. Alexas Baena pasileido į greitą ataką, palaukė komandos draugų ir surado Pablo Barriosą. Šio smūgį blokuoti bandė gynėjas, bet kamuolys vis tiek atsidūrė vartuose.

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„United“ į tai atsakė Bryano Mbeumo po progų, kurios nieko neatnešė. Tuo tarpu „Atletico“ buvo arti ir antrojo įvarčio, kai baudos smūgiu Alejandro Grimaldo pataikė į vartų skersinio ir virpsto sandūrą.

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Kėlinio pabaigoje „Altetico“ pavyko antrą kartą pasiųsti kamuolį į varžovų vartus. Visgi, Johnny Cordoso įvartis buvo atšauktas dėl prieš tai VAR užfiksuoto Marcoso Llorente žaidimo ranka.

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Po pertraukos „Atletico“ vėl buvo arti tikslo. Šį kartą į vartų konstrukciją pataikė Julianas Alvarezas. Į skersinį vėliau pataikė ir „United“ kapitonas Bruno Fernandesas.

Dar labiau viltis išsigelbėti „United“ komandai sumažino Leny Yoro gauta raudona kortelė. Jis iš nugaros kabino Jonathaną Davidą, o po VAR peržiūros tai buvo įvertinta kaip paskutinės vilties pražanga.

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Vėliau J. Davidas sudalyvavo ir kitame kertiniame epizode. Jis atliko smūgį, kurį vartininkas atrėmė, bet Ademola Lookmanas prie atšokusio kamuolio atsidūrė pirmasis bei nukreipė jį į vartus.

Likusį laiką „Atletico“ ramiai atsilaikė ir iškovojo pirmąją pergalę.

 

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Rungtynės prasideda!

21:37 | 2026-10-13

Startinės sudėtys:

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Įdomūs faktai prieš rungtynes:

• Abi komandos išgyvena skirtingas serijas. „Atletico“ laimėjo rungtynes iš eilės, o „United“ tiek pat dvikovų negali iškovoti pergalės.

• „Opta“ superkompiuteris favoritu laiko „Atletico“ ir jiems duoda 46% pergalei.

• Madrido atstovams pastaruoju metu sunkiai sekasi žaidžiant su anglais. Jie laimėjo vos 2 iš paskutinių 15 rungtynių (3 lygiosios, 10 pralaimėjimų).

• PSG nepralaimėjo paskutinių 11 žaistų rungtynių Čempionų lygoje (7 pergalės ir 4 lygiosios). Ilgesnę nepralaimėtų rungtynių seriją komanda yra turėjusi tik kartą, 13 rungtynių nuo 2012 m. spalio iki 2013 m. lapkričio mėn.

• „Manchester United“ iki šiol nė karto nėra laimėję prieš „Atletico“ (2 lygiosios, 2 pralaimėjimai). Šiandien jų šansai vertinami 29,7%.

• Diego Simeone per 49 Čempionų lygos rungtynes namuose praleido įvarčius vos 18 kartų.

Trenerių komentarai:

„Varžovai mėgsta spausti savo priešininkus oponentų zonoje. Jie žaidžia agresyviai, nestokoja intensyvumo, atlieka gudrius prabėgimus. Jiems labai padeda tai, kad komandoje yra labai greitų žaidėjų, kurie moka spausti oponentus.“

Diego Simeone, „Atletico“ komandos vyriausiasis treneris

„Mes turime stipriai pradėti rungtynes. Žaisime prieš labai gerą komandą. Žinome ko laukti ir esame tam pasiruošę. Tai, kaip mano komanda atrodė rungtynių su „Tottenham“ antrajame kėlinyje, man suteikia vilties. Tačiau anąkart nepradėjome rungtynių gerai ir turime tai pataisyti. Taip pat rungtynių pabaigose praleidžiame įvarčius, kurių galėtume išvengti“

Michaelas Carrickas „Manchester United“ komandos vyriausias treneris

Komandų formos:

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