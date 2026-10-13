„Atletico“ nugalėjo „Manchester United“: tęsiasi Anglijos klubo nesėkminga serija

Anglijos klubas penktose rungtynėse iš eilės liko be pergalės 0:2 nusileisdami namuose žaidusiai Madrido „Atletico komandai.
„Atletico“ jau pirmąją minutę įsiveržė į priekį. Alexas Baena pasileido į greitą ataką, palaukė komandos draugų ir surado Pablo Barriosą. Šio smūgį blokuoti bandė gynėjas, bet kamuolys vis tiek atsidūrė vartuose.
„United“ į tai atsakė Bryano Mbeumo po progų, kurios nieko neatnešė. Tuo tarpu „Atletico“ buvo arti ir antrojo įvarčio, kai baudos smūgiu Alejandro Grimaldo pataikė į vartų skersinio ir virpsto sandūrą.
Kėlinio pabaigoje „Altetico“ pavyko antrą kartą pasiųsti kamuolį į varžovų vartus. Visgi, Johnny Cordoso įvartis buvo atšauktas dėl prieš tai VAR užfiksuoto Marcoso Llorente žaidimo ranka.
Po pertraukos „Atletico“ vėl buvo arti tikslo. Šį kartą į vartų konstrukciją pataikė Julianas Alvarezas. Į skersinį vėliau pataikė ir „United“ kapitonas Bruno Fernandesas.
Dar labiau viltis išsigelbėti „United“ komandai sumažino Leny Yoro gauta raudona kortelė. Jis iš nugaros kabino Jonathaną Davidą, o po VAR peržiūros tai buvo įvertinta kaip paskutinės vilties pražanga.
Vėliau J. Davidas sudalyvavo ir kitame kertiniame epizode. Jis atliko smūgį, kurį vartininkas atrėmė, bet Ademola Lookmanas prie atšokusio kamuolio atsidūrė pirmasis bei nukreipė jį į vartus.
Likusį laiką „Atletico“ ramiai atsilaikė ir iškovojo pirmąją pergalę.
Šeimininkus nuo įvarčio gelbėja J. Oblakas.
„Atletico“ kontroliuoja rungtynes ir atrėja link pirmosios savo pergalės Čempionų lygoje šį sezoną. Pridedamos penkios minutės.
„Atletico“ įtvirtina savo pranašumą. Nors J. Davido smūgį atlaikė vartininkas, pirmasis prie kamuolio suskubo ir jį į vartus pasiuntė Ademola Lookmanas.
VAR sunkina situacija „Manchester United“ komandai. Už paskutinės vilties pražangą iš aikštės išvaromas Leny Yoro.
B. Fernandesas pataiko į vartų skersinį.
Ilgos Madrido atstovų atakos metu ji baigėsi A. Baenos smūgiu, kurį gaudo vartininkas.
Puiki proga Bruno Fernandesui, kuris permeta vartininką, bet į vartus nepataiko.
Julianui Alvarezui vėl nesiseka - jis pataiko į virpstą.
Marcusas Rashfordas pralaimi kelias dvikovas prieš Giuliano Simeone ir galiausiai gauna geltoną kortelę.
Prasidėjo antroji rungtynių dalis!
Pirmasis kėlinys baigėsi. Po jo šeimininkai turi vieno įvarčio pranašumą.
Prieš kėlinio pabaigą „Atletico“ dvigubina persvarą po Johny Cordoso smūgio iš 18 metrų. Tiesa, teisėjas įvartį atšaukia dėl Marcoso Llorente žaidimo ranka.
Julianas Alvarezas renkasi smūgį iš toli, kuris skrieja gerokai virš vartų.
„Atletico“ surengia kelias pavojingas greitas atakas, kurios nesibaigė smūgiu į vartus.
Alejandro Grimaldo atliko puikų baudos smūgį, kuris sudrebino virpsto ir skersinio sandūrą.
Dar viena galimybė B. Mbeumo, o šį kartą jį stabdo Janas Oblakas.
Bryanas Mbeumo susitvarkė su gynėju ir susikūrė erdvės smūgiui, bet šis skriejo šalia vartų.
Įvartis!
Jau pirmąją minutę šeimininkai veržiasi į priekį. Alexas Baena pabėga prieš vartininką ir palaukia komandos draugų: sulaukęs Pablo Barrioso jis atlieka šiam perdavimą, o jis laisvas siunčia kamuolį į vartus.
Rungtynės prasideda!
Įdomūs faktai prieš rungtynes:
• Abi komandos išgyvena skirtingas serijas. „Atletico“ laimėjo rungtynes iš eilės, o „United“ tiek pat dvikovų negali iškovoti pergalės.
• „Opta“ superkompiuteris favoritu laiko „Atletico“ ir jiems duoda 46% pergalei.
• Madrido atstovams pastaruoju metu sunkiai sekasi žaidžiant su anglais. Jie laimėjo vos 2 iš paskutinių 15 rungtynių (3 lygiosios, 10 pralaimėjimų).
• PSG nepralaimėjo paskutinių 11 žaistų rungtynių Čempionų lygoje (7 pergalės ir 4 lygiosios). Ilgesnę nepralaimėtų rungtynių seriją komanda yra turėjusi tik kartą, 13 rungtynių nuo 2012 m. spalio iki 2013 m. lapkričio mėn.
• „Manchester United“ iki šiol nė karto nėra laimėję prieš „Atletico“ (2 lygiosios, 2 pralaimėjimai). Šiandien jų šansai vertinami 29,7%.
• Diego Simeone per 49 Čempionų lygos rungtynes namuose praleido įvarčius vos 18 kartų.
Trenerių komentarai:
„Varžovai mėgsta spausti savo priešininkus oponentų zonoje. Jie žaidžia agresyviai, nestokoja intensyvumo, atlieka gudrius prabėgimus. Jiems labai padeda tai, kad komandoje yra labai greitų žaidėjų, kurie moka spausti oponentus.“
Diego Simeone, „Atletico“ komandos vyriausiasis treneris
„Mes turime stipriai pradėti rungtynes. Žaisime prieš labai gerą komandą. Žinome ko laukti ir esame tam pasiruošę. Tai, kaip mano komanda atrodė rungtynių su „Tottenham“ antrajame kėlinyje, man suteikia vilties. Tačiau anąkart nepradėjome rungtynių gerai ir turime tai pataisyti. Taip pat rungtynių pabaigose praleidžiame įvarčius, kurių galėtume išvengti“
Michaelas Carrickas „Manchester United“ komandos vyriausias treneris
Komandų formos:
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Rungtynės baigėsi.