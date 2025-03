Zverevas netikėtai baigė pasirodymą Majamyje, mėšlungio kankintas Dimitrovas prasimušė į pusfinalį

Pirmajame sete nė vienas žaidėjas neturėjo „break pointų“ iki 8-ojo geimo, kai A. Zverevas laimėjo varžovo padavimų seriją. A. Filsas šansą atsiteisti turėjo 9-ajame geime, bet nerealizavo dviejų galimybių tašku laimėti oponento padavimų seriją.

Antrajame sete A. Filsas anksti atitrūko 3:0 ir vėliau nesunkiai išlaikė pranašumą. Lemiamą setą geriau pradėjo A. Zverevas (3:1), bet tada jis pralaimėjo atkarpą 0:4 ir nebeatsitiesė.

Kitame ketvirtfinalyje bulgaras Grigoras Dimitrovas (ATP-15) per 2 valandas 49 minutes 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3) išplėšė pergalę prieš argentinietį Francisco Cerundolo (ATP-24). Greitai 34-ą gimtadienį minėsiantis bulgaras mačo pabaigoje buvo visiškai išsekęs, sunkiai gaudė kvapą, o jį ėmė kankinti mėšlungis. Nepaisant to, G. Dimitrovas fantastiškais smūgiais sugebėjo laimėti lemiamą pratęsimą.

After almost three hours, Grigor Dimitrov did this: pic.twitter.com/hNfJ9DnOe3

Sirgaliai trečiadienį taip ir nesulaukė serbo Novako Djokovičiaus (ATP-5) bei amerikiečio Sebastiano Kordos (ATP-25) mačo. Užsitęsus kitoms dvikovoms, šį susitikimą nuspręsta perkelti į ketvirtadienį.

Tenisininkai ne kartą skundėsi vėlyvais mačų laikais ir ATP bei WTA žadėjo į tai atsižvelgti. Tiesa, net ir įvedus naujas taisykles neretai būdavo daromos išimtys, tačiau šį kartą nuspręsta, jog neverta pradėti mačo maždaug vidurnaktį vietos laiku.

Reikia pažymėti, kad N.Djokovičiaus įkurtos žaidėjų asociacijos (PTPA) neseniai pateiktame ieškinyje kaip viena iš didžiausių problemų yra įvardijamas netinkamai sudaromas tvarkaraštis ir pernelyg vėlyvi mačų pradžios laikai.

Interesting moment. PTPA lawsuit mentions 3 am finishes among the sport's transgressions



The tours have put rules in place opening the possibility of NOT putting Djokovic and Korda on tonight



It's past 11 pm with Pegula/Raducanu ongoing#TennisChannel pic.twitter.com/OUFAvTFmRC