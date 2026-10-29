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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“

Žiniasklaida: Lamine’o Yamalio tėvas Barselonos oro uoste galimai sukėlė konfliktą dėl savo šlykštaus elgesio

2026-10-29 12:20 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-29 12:20
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Lamine`o Yamalio tėvas Mouniras Nasraoui įsivėlė į konfliktą Barselonos oro uoste prieš skrydį į Londoną, kur vyko „Ballon d'Or“ apdovanojimų ceremonija. Ispanijos žiniasklaida praneša, kad vyras galimai spjovė į kavinės darbuotojos veidą, o vėliau mėgino mesti kėdę į konfliktą sustabdyti bandžiusį vyrą.

Lamine`as Yamalis | EPA nuotr.

Lamine`o Yamalio tėvas Mouniras Nasraoui įsivėlė į konfliktą Barselonos oro uoste prieš skrydį į Londoną, kur vyko „Ballon d'Or“ apdovanojimų ceremonija. Ispanijos žiniasklaida praneša, kad vyras galimai spjovė į kavinės darbuotojos veidą, o vėliau mėgino mesti kėdę į konfliktą sustabdyti bandžiusį vyrą.

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Kaip skelbia leidinys „Cronica Global“, incidentas įvyko Barselonos „El Prat“ oro uosto laukimo zonoje. Konfliktas esą prasidėjo po to, kai M. Nasraoui striukę pakabino tam neskirtoje vietoje, o kavinės darbuotoja paprašė ją patraukti. Situacija greitai paaštrėjo ir peraugo į žodinį konfliktą.

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Liudininkų teigimu, M. Nasraoui spjovė darbuotojai į veidą. Į situaciją įsikišo vienas iš šalia buvusių žmonių, mėginęs nuraminti konfliktą, tačiau tuomet ginčas dar labiau paaštrėjo. Pranešama, kad L. Yamalis tėvas griebė kėdę ir grasino ją mesti į vyrą.

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Į oro uostą buvo iškviesti Ispanijos civilinės gvardijos pareigūnai, kurie įsikišo ir suvaldė situaciją. Nepaisant incidento, M. Nasraoui buvo leista tęsti kelionę į Londoną.

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Kol kas nėra oficialaus patvirtinimo apie visas įvykio aplinkybes ar galimas teisines pasekmes. Nei M. Nasraoui, nei atsakingos institucijos viešai išsamiai nepakomentavo žiniasklaidoje paskelbtų kaltinimų.

Priminsime, kad L. Yamalis nelaimėjo „Ballon d'Or“ apdovanojimo, tačiau trečią kartą buvo išrinktas geriausiu jaunuoju futbolininku.

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