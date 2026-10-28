Kaip Mbappe supykdė Kiniją ir kas gresia žaidėjui, „Real“ klubui ir „La Liga“ čempionatui?

Kilusi reakcija buvo žaibiška ir negailestinga: su sportininku sutartis nutraukė du dideli Kinijos rėmėjai, o pats futbolininkas buvo priverstas viešai atgailauti, pripažindamas, kad jo pastabos buvo neapgalvotos.
Kyliano Mbappe komentarai nuskambėjo trumpame vaizdo įraše, kuris, panašu, buvo nufilmuotas dar praėjusį balandį, prieš jam pasirodant „YouTube“ kanale „The Bridge“, kurį kartu įkūrė jo komandos draugas Prancūzijos rinktinėje bei Madrido klube Aurelienas Tchouameni. Sėdėdamas grimo kėdėje, kol meistrė atlieka savo darbą, 27-erių puolėjas atsakinėja į klausimus apie mėgstamiausius muzikos atlikėjus ir interneto memus. Paklaustas, kuris vaizdelis su juo pačiu privertė labiausiai juoktis, Prancūzijos rinktinės kapitonas atsakė: „Kai jie padarė vaizdo įrašą apie vaikiną – manau, tai buvo Kinijos diktatorius – ir uždėjo mano...“ Ties šia vieta jo balsas nutilo, o rankomis jis parodė į savo veidą. Nors Mao Zedongo pavardė nebuvo ištarta, vaizdo įraše iškart pasirodė buvusio Kinijos lyderio portretas su primontuotu K. Mbappe veidu. Puolėjas pridūrė, kad šį atvaizdą dažnai naudoja bendraudamas su draugais internete ar žaisdamas „PlayStation“.
Nors neaišku, kada tiksliai šis fragmentas pateko į internetą, Kinijoje jis didžiulio dėmesio sulaukė šią savaitę, kai buvo paminėtas viename futbolo forumų. Reaguodamas į kilusį triukšmą, K. Mbappe išplatino oficialų pareiškimą.
„Per neseniai vykusį interviu sureagavau į savo paties atvaizdą. Mano pastaba buvo neapgalvota, ir dabar suprantu, kad tai įžeidė daugybę žmonių Kinijoje bei kinų bendruomenėse visame pasaulyje. Atsiprašau visų, kuriuos mano žodžiai nuliūdino. Tai visiškai nebuvo mano tikslas. Puoselėju gilią pagarbą Kinijos žmonėms bei jų istorijai ir nuoširdžiai gailiuosi“, – teigė K. Mbappe.
Solidarumą su futbolininku išreiškė „La Liga“ prezidentas Javieras Tebasas bei pati lyga, tačiau Kinijos futbolo asociacija išliko griežta ir pareikalavo oficialaus Madrido „Real“ klubo atsiprašymo. Mao Zedongo palikimas Kinijoje, kur jis mirė 1976-aisiais būdamas 82-ejų, yra itin sudėtingas ir jautrus klausimas. Nors jis atvedė Komunistų partiją į valdžią ir įkūrė Liaudies Respubliką, jo valdymas pasižymėjo totalitariniu režimu ir tragiškais padariniais. „Didžiojo šuolio“ industrializacijos kampanija 1958–1962 m. sukėlė badą, nusinešusį dešimtis milijonų gyvybių, o vėliau sekusi Kultūrinė revoliucija smurtu siekė išvalyti visuomenę nuo tradicinių elementų ir sukūrė asmenybės kultą.
Nors per pastaruosius 50 metų Kinija tapo atviresnė pasauliui, valdančioji Komunistų partija vis dar aršiai saugo lyderio atminimą. Daugiau nei 20 metų šioje šalyje gyvenantis futbolo rašytojas Cameronas Wilsonas leidiniui „The Athletic“ aiškino, kad Mao palikimas yra dvilypis.
„Jo veidas vis dar puošia banknotus bei monetas, o daugelis žmonių, ypač vyresnioji karta, mato jį kaip didį lyderį. Esama suvokimo, kad ne visi jo praeities veiksmai buvo teisingi, tačiau Kinijoje kritikuoti ar negerbti lyderių – ar net sudaryti tokį įspūdį – yra socialinis, kultūrinis ir politinis tabu. Kai kuriems kinams Mao kritika prilygsta pačios Kinijos kritikavimui.
Kinų kultūra yra netiesioginė, kai kalbama apie nepritarimą ar jausmus, kurie gali būti blogai priimti. Viešoje komunikacijoje pagarbus požiūris laikomas svarbesniu už savo nuomonės išsakymą. Be to, reakcija į K. Mbappe komentarus tam tikru mastu yra parodomoji, nes politinis korektiškumas Kinijoje yra labai galingas motyvatorius. Tai ypač pasakytina apie organizacijas, turinčias ryšių su bet kuo, kas sukėlė įžeidimą“, – leidiniui „The Athletic“ aiškino C. Wilsonas.
Pasekmės verslo prasme jau dabar yra akivaizdžios: Kinijos pieno milžinė „Mengniu“ ir gėrimų gamintoja „Dongpeng“ pranešė nutraukiančios ryšius su futbolininku. Kinijos žiniasklaidos kanalas „The Paper“ taip pat pranešė, kad valstybinis transliuotojas CCTV nusprendė neberodyti rungtynių, kuriose žaidžia K. Mbappe. Puolėjas Kinijoje yra itin atpažįstamas veidas, jis nuolat matydavosi reklamose per praėjusią Pasaulio taurę, kurioje pelnęs 10 įvarčių tapo visų laikų rezultatyviausiu turnyro žaidėju, tačiau dabar jo įvaizdis šioje rinkoje pakibo ant plauko. Prancūzas nėra pirmasis elitinis sportininkas, nukentėjęs dėl Kinijos kultūrinio jautrumo – 2019-aisiais Mesutas Ozilas sulaukė rūsčios reakcijos sukritikavęs Kinijos elgesį su uigūrų mažuma, o Hiustono „Rockets“ vadovas Darylas Morey dėl paramos Honkongo protestuotojams NBA lygai kainavo milijonus prarastų pajamų.
EM Liono verslo mokyklos profesorius Simonas Chadwickas pabrėžia, kad šis incidentas gali turėti gilių pasekmių ne tik pačiam žaidėjui, bet ir jo atstovaujamiems prekės ženklams.
„Galimas grandininis efektas gali būti rimtas. Svarbu tai, kad jis ką tik pasirašė naują sutartį su „On“ prekės ženklu. Tai ambicinga kompanija, kuri identifikuoja Kiniją kaip itin svarbią rinką. Naujoji Kinijos sporto strategija, paskelbta 2026 m. pradžioje, akcentuoja masinius renginius, tokius kaip maratonai, į kuriuos „On“ ir taikosi. Todėl K. Mbappe įsipainiojimas į tokį skandalą yra paskutinis dalykas, kurio jiems reikėjo.
Taip pat sklinda kalbos, kad valstybiniai transliuotojai nerodys kai kurių „La Liga“ rungtynių. Žvelgiant į tai, ką lyga bandė nuveikti Kinijoje per pastaruosius penkerius metus, akivaizdu, jog tai gyvybiškai svarbi rinka. Madrido „Real“ čia taip pat veikia labai aktyviai, turi futbolo mokyklų tinklą visoje šalyje. Tai nėra tik kelių prekės ženklų nepasitenkinimas – tai rimta situacija, kuri gali tęstis ilgai“, – portalui „The Athletic“ sakė S. Chadwickas.
Memai, lyginantys K. Mbappe su tokiais diktatoriais kaip Mao Zedongas ar Josifas Stalinas, socialiniuose tinkluose paplito reaguojant į tariamai „diktatorišką“ puolėjo elgesį atstovaujant Prancūzijos rinktinei ar buvusiam Paryžiaus „Saint-Germain“ klubui. Pasaulio taurės metu paaiškėjo, kad komandos draugai prancūzą net pravardžiavo „Mobutu“ – užuomina į buvusį DR Kongo diktatorių Mobutu Sese Seko. Nors pats futbolininkas anksčiau iš tokių palyginimų juokėsi, žurnalui „France Football“ jis prisipažino, kad kai kurios ribos neturėtų būti peržengiamos.
„Dalis to yra juokinga, nes matai, kad tai daroma geranoriškai. Kita dalis – mažiau juokinga, nes žinai, kokią žalą tokie žmonės padarė istorijoje. Būti lyginamam su žmogumi, kuris žudė ar padarė milijonus žmonių nelaimingais... Tai mišrūs jausmai: žinau, kad tai pokštas, bet tai kartu rodo kai kurių žmonių politinio ar žmogiško sąmoningumo stoką“, – tada sakė K. Mbappe.
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