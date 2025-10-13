Žaliasis Kyšulys rašo istoriją: nykštukinė valstybė žais pasaulio futbolo čempionate

Antrajame kėlinyje pasižymėję Dailonas Livramento, Willy Semedo ir Stopira atnešė šeimininkams užtikrintą pergalę ir istorinį kelialapį.
Apito final e o Estádio Nacional de Cabo Verde vai ao rubro 🤩🤩#sporttvportugal #QualificaçãoMundial2026 #CaboVerde pic.twitter.com/tcVbhvmW5a— sport tv (@sporttvportugal) October 13, 2025
Salų valstybė, kurioje gyvena apie 525 tūkst. žmonių, tapo antra (po Islandijos) mažiausia šalimi, kada nors patekusia į pasaulio čempionatą.
Pirmadienio rezultatas užtikrino, kad Žaliasis Kyšulys užėmė pirmąją vietą Afrikos atrankos D grupėje, keturiais taškais aplenkdamas antrąją vietą užėmusią Kamerūno rinktinę, kuri tą pačią dieną namuose sužaidė lygiosiomis 0:0 su Angola.
Vienintelį pralaimėjimą grupėje Žaliasis Kyšulys patyrė trečiajame ture, kai svečiuose 1:4 nusileido Kamerūno rinktinei, tačiau Kamerūno netikėti lygiųjų rezultatai Libijoje, Esvatinyje ir Angoloje, kartu su 0:1 pralaimėjimu Žaliajam Kyšuliui praėjusį mėnesį, suteikė salų komandai lemiamą pranašumą.
Locura en Cabo Verde 🇨🇻 por un acontecimiento que en minutos será histórico: así se celebró el 2-0 ante Esuatini por las Eliminatorias Africanas. Con el triunfo se clasificará a un Mundial POR PRIMERA VEZ. El periodista Rafael Escrig obtuvo el registro 👇 pic.twitter.com/FMhzNDPIcNREKLAMAREKLAMA— VSports Team (@VSportsTM) October 13, 2025
Dabar Kamerūnas siekia patekti tarp keturių geriausių iš devynių antrąsias vietas grupėse užėmusių komandų, kad galėtų kovoti dėl papildomo kelialapio į pasaulio čempionatą.
„Villarreal“ gynėjas Loganas Costa – vienintelis Žaliojo Kyšulio rinktinės futbolininkas, rungtyniaujantis viename iš penkių stipriausių Europos čempionatų. Likusi komandos dalis sudaryta iš žaidėjų, atstovaujančių klubams Portugalijoje, Turkijoje, Kipre, Izraelyje, Vengrijoje, Bulgarijoje, Rusijoje, Suomijoje, Airijoje, Saudo Arabijoje ir Jungtiniuose Arabų Emyratuose.
Turkijos klube „Kocaelispor“ žaidžiantis Žaliojo Kyšulio kapitonas Ryanas Mendesas yra visų laikų rinktinės rezultatyviausias žaidėjas (21 įvartis per 85 rungtynes). Tuo metu buvęs „Manchester United“ futbolininkas Bebe šiuo metu atstovauja Ispanijos trečiosios lygos klubui „Ibiza“.
La imagen del día fácilmente puede ser la celebración de los hinchas de Cabo Verde celebrando la primera clasificación al mundial de fútbol. pic.twitter.com/jubPMbLj1eREKLAMA— Alejandro Munévar (@alejandromuag) October 13, 2025
Kartu su turnyro šeimininkais Jungtinėmis Valstijomis, Kanada ir Meksika, iki šio spalio rinktinių lango į kitų metų čempionatą jau buvo patekusios dar 15 šalių. Žaliasis Kyšulys tapo trečiąja debiutuojančia komanda po Uzbekistano ir Jordanijos.
Žaliasis Kyšulys yra patekęs į keturis iš paskutinių septynių Afrikos Tautų taurės turnyrų. 2013 ir 2023 m. čempionatuose rinktinė pasiekė ketvirtfinalį, tačiau į artėjantį turnyrą Maroke patekti nepavyko.
2026 m. pasaulio čempionate pirmą kartą dalyvaus 48 komandos – tai bus išplėsta turnyro versija, pakeisianti iki šiol galiojusią 32 komandų sistemą, kuri buvo taikoma nuo 1998 iki 2022 metų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!