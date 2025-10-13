Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Žaliasis Kyšulys rašo istoriją: nykštukinė valstybė žais pasaulio futbolo čempionate

2025-10-13 21:52 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-13 21:52

Po pirmadienį iškovotos pergalės 3:0 prieš Esvatinį, Žaliasis Kyšulys pirmą kartą istorijoje pateko į vyrų pasaulio futbolo čempionatą.

Žaliojo Kyšulio salų rinktinė | Organizatorių nuotr.

Antrajame kėlinyje pasižymėję Dailonas Livramento, Willy Semedo ir Stopira atnešė šeimininkams užtikrintą pergalę ir istorinį kelialapį.

Salų valstybė, kurioje gyvena apie 525 tūkst. žmonių, tapo antra (po Islandijos) mažiausia šalimi, kada nors patekusia į pasaulio čempionatą.

Pirmadienio rezultatas užtikrino, kad Žaliasis Kyšulys užėmė pirmąją vietą Afrikos atrankos D grupėje, keturiais taškais aplenkdamas antrąją vietą užėmusią Kamerūno rinktinę, kuri tą pačią dieną namuose sužaidė lygiosiomis 0:0 su Angola.

Vienintelį pralaimėjimą grupėje Žaliasis Kyšulys patyrė trečiajame ture, kai svečiuose 1:4 nusileido Kamerūno rinktinei, tačiau Kamerūno netikėti lygiųjų rezultatai Libijoje, Esvatinyje ir Angoloje, kartu su 0:1 pralaimėjimu Žaliajam Kyšuliui praėjusį mėnesį, suteikė salų komandai lemiamą pranašumą.

Dabar Kamerūnas siekia patekti tarp keturių geriausių iš devynių antrąsias vietas grupėse užėmusių komandų, kad galėtų kovoti dėl papildomo kelialapio į pasaulio čempionatą.

„Villarreal“ gynėjas Loganas Costa – vienintelis Žaliojo Kyšulio rinktinės futbolininkas, rungtyniaujantis viename iš penkių stipriausių Europos čempionatų. Likusi komandos dalis sudaryta iš žaidėjų, atstovaujančių klubams Portugalijoje, Turkijoje, Kipre, Izraelyje, Vengrijoje, Bulgarijoje, Rusijoje, Suomijoje, Airijoje, Saudo Arabijoje ir Jungtiniuose Arabų Emyratuose.

Turkijos klube „Kocaelispor“ žaidžiantis Žaliojo Kyšulio kapitonas Ryanas Mendesas yra visų laikų rinktinės rezultatyviausias žaidėjas (21 įvartis per 85 rungtynes). Tuo metu buvęs „Manchester United“ futbolininkas Bebe šiuo metu atstovauja Ispanijos trečiosios lygos klubui „Ibiza“.

Kartu su turnyro šeimininkais Jungtinėmis Valstijomis, Kanada ir Meksika, iki šio spalio rinktinių lango į kitų metų čempionatą jau buvo patekusios dar 15 šalių. Žaliasis Kyšulys tapo trečiąja debiutuojančia komanda po Uzbekistano ir Jordanijos.

Žaliasis Kyšulys yra patekęs į keturis iš paskutinių septynių Afrikos Tautų taurės turnyrų. 2013 ir 2023 m. čempionatuose rinktinė pasiekė ketvirtfinalį, tačiau į artėjantį turnyrą Maroke patekti nepavyko.

2026 m. pasaulio čempionate pirmą kartą dalyvaus 48 komandos – tai bus išplėsta turnyro versija, pakeisianti iki šiol galiojusią 32 komandų sistemą, kuri buvo taikoma nuo 1998 iki 2022 metų.

