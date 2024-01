„Žalgiris” turėjo sužaisti gudriau? Netradicinis sprendimas galėjo sukurti vertės visam Lietuvos krepšiniui

Vienas iš skilties autorių – Lietuvos krepšinio treneris Šarūnas Sakalauskas. Krepšinio specialistas tapo pirmuoju, kuriam Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) pavyko nukarūnuoti Kauno „Žalgirį“.

1999–2000 m. Š. Sakalausko vadovaujamas Vilniaus „Lietuvos rytas“ finalo serijoje įveikė legendinį „Žalgirį“ ir pirmą kartą sostinės klubo istorijoje iškovojo LKL čempionų žiedus.

Tais pačiais metais klubas pateko į Saportos taurės pusfinalį (dabartinės Europos taurės analogas), kuriame tik po įnirtingos kovos pripažino Bolonijos „Kinder“ pranašumą.

Vėliau treneris Š. Sakalauskas net 8 sezonus dirbo Vokietijoje ir 2006 m. buvo pripažintas geriausiu „Bundesliga“ treneriu. Š. Sakalauskas taip pat yra dirbęs Lietuvos krepšinio federacijos (LKF) ir „Žalgirio“ sporto direktoriumi.

Pateikiame Š. Sakalausko įžvalgas apie pirmuosius pokyčius „Žalgirio“ žaidime, vadovaujant naujajam klubo treneriui Andrea Trinchieri.

Ilgametę patirtį sėkmingose krepšinio organizacijose sukaupęs Š. Sakalauskas atkreipia dėmesį, kad trenerių keitimo karuselėje „Žalgiris“ galėjo sužaisti gudriau – atiduoti komandos treniravimą į A. Trinchieri rankas, o K. Maksvytį perstumti į trenerio asistento poziciją.

Pastaba: šis tekstas parengtas dar prieš „Žalgirio“ ir Vilerbano ASVEL rungtynes, kurias kauniečiai pralaimėjo 79:93.

Suveikė psichologinis efektas. Atėjus naujam treneriui, komandoje jaučiamas sukrėtimas. Žaidėjai buvo pripratę prie trenerio Kazio Maksvyčio, turėjo ryšius su juo, o atėjus Andrea Trinchieri viskas prasideda iš naujo.

Turbūt nėra trenerio, kuris patiktų ir tiktų visiems žaidėjams. A. Trinchieri – labai geras ir modernus treneris, turintis savo stilių. Tai labai charizmatiškas treneris, nebijantis kalbėtis su žaidėjais, pasakyti savo nuomonę ir drąsiai einantis į konfliktą. Turbūt jau visi pastebėjo, kad su juo spaudos konferencijos bus labai įdomios – treneris mėgsta skambius posakius ir yra kalbus.

