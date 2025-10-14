Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Žalgiris“ – „Crvena Zvezda“ tiesiogiai: per pertrauką – kauniečių atsilikimas

Transliacija – nuo 20:30 val.
2025-10-14 21:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-14 21:00

Savaitgalį nuo LKL kovų ilsėjęsis Kauno „Žalgiris“ pradeda dvigubą Eurolygos savaitę – Tomo Masiulio auklėtiniai antradienį svečiuojasi Belgrade, kur susitinka su „Crvena Zvezda“ komanda. Per pertrauką kauniečiai atsilieka 39:45.

Savaitgalį nuo LKL kovų ilsėjęsis Kauno „Žalgiris“ pradeda dvigubą Eurolygos savaitę – Tomo Masiulio auklėtiniai antradienį svečiuojasi Belgrade, kur susitinka su „Crvena Zvezda“ komanda. Per pertrauką kauniečiai atsilieka 39:45.

Rungtynių pradžia – 20:30 val., jas tiesiogiai stebėkite per TV3 ir portale tv3.lt.

Belgrado karštis: „Žalgiris“ – „Crvena Zvezda“
(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Belgrado karštis: „Žalgiris“ – „Crvena Zvezda“

„Monaco“, „Fenerbahče“ ir „Bayern“ – šias tris komandas per pirmus tris Eurolygos turus nugalėję „Žalgirio“ krepšininkai kol kas nepralaimi prestižiniame turnyre.

Kauniečiai – vienintelė vis dar nepralaimėjusi komanda, tad rikiuojasi pirmoje turnyro lentelės vietoje.

„Crvena Zvezda“ kovas Eurolygoje pradėjo pralaimėjimais Milano „Olimpia“ ir Miuncheno „Bayern“, tačiau trečiajame ture išvykoje kiek netikėtai nugalėjo Šarūno Jasikevičiaus treniruojamą „Fenerbahče“.

Šis sezonas neilgai truko Belgrado ekipos treneriui Ioanniui Sfairopoulos, kuris buvo atleistas. Jo vietą užėmė Saša Obradovičius, anksčiau dirbęs „Monaco“ ekipoje.

„Kaip treneris vertinu blogai, kai atleidžia trenerius. Tokia jau yra mūsų darbo dalis ir tai suprantame, nes tai kiekvieno klubo reikalas. Gaila trenerio, kolegos, o Obradovičius yra serbų mokyklos treneris, kuris akcentuos fiziškumą ir neduos nieko lengvai, reikalaus taktinių pražangų. Nežinau, ar jis spės tai padaryti. Manau, kad bus ir nemažai žaidimo nugara į krepšį. Tuo garsėja serbų mokykla“, – prieš rungtynes kalbėjo T. Masiulis.

Į „Crvena Zvezda“ trims mėnesiams išnuomotas lietuvis Donatas Motiejūnas.

„Laukia rimtas varžovas, pakeitęs trenerį, esantis geroje emocijoje po pergalės prieš Eurolygos čempionus. Žinome, kad vykstame į vieną sunkiausių atmosferų, tad svarbu bus išlikti susikoncentravus ir galvoti apie kitą ataką, kitą gynybą. Visas emocijas reikės nustumti į šalį“, – sakė „Žalgirio“ treneris.

Jjj
Jjj
2025-10-14 22:38
Ko ten motiejunas issiviepes uz slava rossija ploja…..krw didesnis vaflis nei tratas
Atsakyti
tai parašyk......
tai parašyk......
2025-10-14 18:34
skundą i FIBA,moliau.
Atsakyti
Gėda rasistui naciui
Gėda rasistui naciui
2025-10-14 21:58


Už tokius komentarus rasiste naci į teisma .
Butinai tavo komentara atiduosiu teisėsaugai.
Atsakyti
