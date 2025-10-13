Tomas Masiulis: apie „Crvena Zvezda“ pokyčius, laukiančią atmosferą ir Motiejūno vaidmenį

Belgrado klubas prieš praėjusį turą atliko pokyčius vyriausiojo trenerio pozicijoje ir komandos vairą perėmė Saša Obradovičius, o prie komandos prisijungė ir lietuvis Donatas Motiejūnas.
Prieš būsimas rungtynes Kauno ekipos strategas Tomas Masiulis išskyrė, kad Belgrade laukia itin nelengvas mačas.
„Laukia rimtas varžovas, pakeitęs trenerį, esantis geroje emocijoje po pergalės prieš Eurolygos čempionus. Žinome, kad vykstame į vieną sunkiausių atmosferų, tad svarbu bus išlikti susikoncentravus ir galvoti apie kitą ataką, kitą gynybą. Visas emocijas reikės nustumti į šalį“, – kalbėjo Kauno komandos vyriausiasis treneris.
– Varžovų komandoje pokyčiai tiek sudėtyje, tiek trenerių štabe. Kaip atrodo pasirengimas prieš besikeičiantį varžovą?
– Tikrai nėra pats lengviausias. Prieš praėjusias rungtynes irgi sakiau, kad prieš kalbant apie taktikas yra svarbu atlaikyti jų fiziškumą ir emociją. Šitie dalykai svarbūs, o taktikos eina šiek tiek į šoną. Koncentruojamės stabdyti greitas atakas, atkovotus kamuolius, fiziškumą. Tie patys dalykai bus labai svarbūs.
– Kokį įspūdį pirmajame mače paliko D.Motiejūnas ir kokį matote jo vaidmenį šioje komandoje?
– Manau, kad paliko gerą įspūdį. Jiems tikrai reikalingas žaidėjas, kitas aspektas, kad jis yra patyręs ir gali lipdyti kitus žaidėjus. Pasitikėjimo jiems pridėjo pergalė prieš „Fenerbahče“. Jie gauna tai iš Donato, ko ir tikėjosi.
– Rungtynėse su „Fenerbahče“ solidžiai atrodė Chima Moneke. Galima tai sieti su žaidimu vidurio puolėjo pozicijoje?
– Galima ir taip sakyti. Kaip vidurio puolėjas jis gali žaisti judriau, bet ir „Fenerbahče“ žaidė žemesniu penketu, tad ir varžovas prisitaikė. Šioje pozicijoje jam daugiau erdvės ir galimybių išnaudoti savo privalumus. Nemažai Moneke susirinko greitajame puolime ir iš atkovotų kamuolių.
– Praėjusiame sezone Belgrade „Žalgiris“ sulaukė provokacijų. Žaidėjams turbūt į galvas įlįst neįmanoma, bet vyksta pokalbiai, kaip su tuo susitvarkyti?
– Pagrindinis pokalbis yra apie tai, kad turime galvoti apie krepšinį. Turime patyrusių žaidėjų, kurie matę ir sunkesnių atmosferų. Turime būti susikoncentravę krepšiniu, nes bus tikrai daug garso, mažai galėsime vienas kitą girdėti. Turime būti įsijautę ir galvoti apie kitą ataką, kitą gynybą,
– Kaip vertinate, kad Belgrado komanda taip greitai pakeitė trenerį? Koks treneris yra S.Obradovičius?
– Kaip treneris vertinu blogai, kai atleidžia trenerius. Tokia jau yra mūsų darbo dalis ir tai suprantame, nes tai kiekvieno klubo reikalas. Gaila trenerio, kolegos, o Obradovičius yra serbų mokyklos treneris, kuris akcentuos fiziškumą ir neduos nieko lengvai, reikalaus taktinių pražangų. Nežinau, ar jis spės tai padaryti. Manau, kad bus ir nemažai žaidimo nugara į krepšį. Tuo garsėja serbų mokykla.
– Kiek įsileidžiate į galvą tai, kad kol kas iškovotos trys pergalės?
– Turime vaikščioti ant žemės. Trys pergalės gerai, bet kiekvienos rungtynės yra nauja istorija. Žinome, kaip sunku yra laimėti Eurolygoje, ypač išvykoje. Kiekviena pergale kažkiek džiaugiamės, bet sezonas tik prasideda.
– Po vaizdo peržiūros radote dar ką patobulinti po rungtynių su „Bayern“?
– Net man pačiam rungtynių metu atrodė, kad žaidėme puolime geriau. Vis tik daug situacijų sprendėme individualiu meistriškumu ir pataikėme daug sunkių metimų. Patenkintas buvau gynyba, ką norėjome duoti ir ko nenorėjome. Puolime daug nežinojome, kokius derinius žaisti, tad yra dar kur tobulėti.
