„Žalgiris“ – „Barcelona“ tiesiogiai: per pertrauką – dviženklis žalgiriečių pranašumas

Rungtynių pradžia – 21:45 val., jas tiesiogiai žiūrėkite per TV3 ir portale tv3.lt.
Trimis pergalėmis prieš „Monaco“, „Fenerbahče“ ir „Bayern“ sezoną pradėję žalgiriečiai stabtelėjo – dvigubos savaitės metu krito prieš „Crvena Zvezda“ bei „Olimpia“.
Lyg to būtų maža, savaitgalio LKL rungtynėse „Žalgiris“ pralaimėjo „Lietkabeliui“.
„Jaučiasi, bet turėjome tik vieną treniruotę, dabar turėsime antrą. Vėlgi, jei net treniruotėse nebūtų reakcijos, jau būtų labai prastai, bet visa tai reikia perkelti į rungtynes. Reakcija matosi, bet turime judėti toliau į priekį, nes pastarąją savaitę, toks jausmas, kad darėme žingsnį atgal“, – prieš rungtynes sakė T. Masiulis.
„Barca“ Eurolygoje pralaimėjo „Hapoel“ ekipai, palaužė „Panathinaikos“, laimėjo prieš „Valencia“ bei „Maccabi“, o pastarosiose rungtynėse pripažino „Dubai“ pranašumą.
„Vykstame pas varžovą solidų, kuris žaidė tikrai gerą krepšinį, turi labai daug talento puolime, yra atletiški, tad laukia tikrai svarbi išvyka. Turime žiūrėti savęs, paskutinėse rungtynėse nežaidėme taip, kaip norime gynyboje. Turime šitą dalyką pagerinti“, – teigė strategas.
