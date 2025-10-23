Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Žalgiris“ – „Barcelona“ tiesiogiai: per pertrauką – dviženklis žalgiriečių pranašumas

2025-10-23 21:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-23 21:00

Nesėkmingą atkarpą išgyvenantis Kauno „Žalgiris“ siekia sugrįžti į pergalių kelią – ketvirtadienio vakarą Tomo Masiulio auklėtiniai Eurolygos rungtynėse išvykoje susitinka su „Barcelona“. Per pertrauką kauniečiai pirmauja 52:39.

Rungtynių pradžia – 21:45 val., jas tiesiogiai žiūrėkite per TV3 ir portale tv3.lt.

Trimis pergalėmis prieš „Monaco“, „Fenerbahče“ ir „Bayern“ sezoną pradėję žalgiriečiai stabtelėjo – dvigubos savaitės metu krito prieš „Crvena Zvezda“ bei „Olimpia“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lyg to būtų maža, savaitgalio LKL rungtynėse „Žalgiris“ pralaimėjo „Lietkabeliui“.

„Jaučiasi, bet turėjome tik vieną treniruotę, dabar turėsime antrą. Vėlgi, jei net treniruotėse nebūtų reakcijos, jau būtų labai prastai, bet visa tai reikia perkelti į rungtynes. Reakcija matosi, bet turime judėti toliau į priekį, nes pastarąją savaitę, toks jausmas, kad darėme žingsnį atgal“, – prieš rungtynes sakė T. Masiulis.

„Barca“ Eurolygoje pralaimėjo „Hapoel“ ekipai, palaužė „Panathinaikos“, laimėjo prieš „Valencia“ bei „Maccabi“, o pastarosiose rungtynėse pripažino „Dubai“ pranašumą.

„Vykstame pas varžovą solidų, kuris žaidė tikrai gerą krepšinį, turi labai daug talento puolime, yra atletiški, tad laukia tikrai svarbi išvyka. Turime žiūrėti savęs, paskutinėse rungtynėse nežaidėme taip, kaip norime gynyboje. Turime šitą dalyką pagerinti“, – teigė strategas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Kasparas Jakučionis (nuotr. Euroleague ir Scanpix)
Jakučionio kelias „Barcoje“: „Real“ dėmesys, neįtikėtinos sąlygos ir buvimas šalia Šaro
D.Brizuela patyrė traumą (Scanpix nuotr.)
„Barcelona“ komandos gynėjas praleis mačą su „Žalgiriu“
T.Masiulis vyksta į trejus metus namais vadintą miestą (Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)
Žingsnį atgal regėjęs Masiulis: „Reakcija matosi“
„Žalgiris“ – „Olimpia“ (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Butkevičiaus žybsnių neužteko: „Žalgiris“ krito prieš „dizainerius“ iš Milano (101)

