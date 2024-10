„Žalgirio“ gretas papildys solidžią statistiką NBA rinkęs gynėjas

Taip skelbia garsus NBA žurnalistas Shamsas Charania.

25-erių gynėjas sužaidė šešis solidžius sezonus stipriausioje pasaulio lygoje, o be komandos liko atleistas iš Bostono „Celtics“.

Priduriama, kad jo kontrakte su „Žalgiriu“ bus numatyta iki vasario 18-osios galiosianti išpirkos galimybė ir šansas sugrįžti į NBA.

K. Walkerio statistika per šešerius NBA sezonus siekia 9,8 taško, 2,3 atkovoto kamuolio ir 1,5 rezultatyvaus perdavimo.

Lonnie Walker IV will sign with Zalgiris Kaunas of the Euroleague, agent George S. Langberg of GSL Sports Group tells me and @BobbyMarks42. The deal will include an NBA buyout clause until Feb. 18. The 25-year-old G has averaged 10 points in 20 minutes a game in six NBA seasons. pic.twitter.com/0ooJDpUTXy