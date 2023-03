Žaidėjų susistumdymu pažymėtose rungtynėse vieni iš NBA lyderių gavo netikėtą niuksą

Savo ruožtu Denverio klubui tai buvo antroji nesėkmė iš eilės.

Komandos negelbėjo ir fantastiškai žaidęs N.Jokičius. Serbas per 39 minutes surinko 37 taškus, atkovojo 11 atšokusių, perėmė 3 kamuolius, atliko 11 rezultatyvių perdavimų.

Tai buvo 26-asis aukštaūgio trigubas dublis šį sezoną. „Nuggets“ krepšininkai, kaip pridera konferencijos lyderiui, užtikrintai pradėjo susitikimą ir jau pirmajame kėlinyje visiškai dominavo bei susikrovė 14 taškų persvarą (24:10).

Vis dėlto, antrajame kėlinyje svečių gynyba visiškai sutriko ir aikštės šeimininkai perėmė iniciatyvą. Šie sparčiai mažino atsilikimą, o galiausiai prieš didžiąją pertrauką persvėrė rezultatą (65:67).

Antroje susitikimo dalyje žaidimą ir toliau daugiau kontroliavo San Antonijaus ekipa. Ketvirto kėlinio pradžioje ši buvo atsiplėšusi jau dviženkliu skirtumu (95:106). Svečiai su tuo nenorėjo sutikti ir buvo priartėję iki 2 taškų (116:118), bet perlaužti rungtynių nepavyko.

Vėliau Greggo Popovičiaus auklėtiniai spurtavo 10-0 ir padėjo tašką susitikime (116:128). Po tokio smūgio Denverio komanda į kovą daugiau nebegrįžo ir patyrė pralaimėjimą – 120:128. Nugalėtojų gretose net septyni žaidėjai pelnė dviženklį taškų skaičių, o rezultatyviausias su 23 buvo Keldonas Johnsonas.

Verta paminėti, kad rungtynių neužbaigė Michaelas Porteris Jr. ir Zachas Collinsas.

Michael Porter Jr. and Zach Collins got into it in San Antonio 👀



Both players were ejected. pic.twitter.com/3vH7i0XzY0