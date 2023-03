Puikią sportinę formą įgavusi „Lakers“ pratęsė pergalių seriją

Devintoje vietoje esantį „Lakers“ klubą nuo šeštoje-aštuntoje vietoje besirikiuojančių komandų skiria vos viena pergalė.

Los Andželo krepšininkams tai buvo trečioji pergalė iš eilės NBA lygoje. Savo ruožtu Kanados ekipa pralaimėjo trečias rungtynes paeiliui.

Aikštės šeimininkų startas buvo sudėtingas. Jau pirmajame kėlinyje oponentai atitrūko 15 taškų skirtumu (10:25). Visgi, iki ketvirčio pabaigos pastarieji nurėžė deficitą iki vos 4 taškų (31:35).

Galiausiai antrajame kėlinyje D.Hamo auklėtiniai surengė sėkmingą atkarpą 11-0 ir šovė į priekį (68:58).

Po didžiosios pertraukos svečiai trumpam ir vėl buvo susigrąžinę pranašumą, tačiau ketvirtajame kėlinyje aikštės šeimininkai išsprendė visus reikalus. Pastarieji vėl smogė oponentui ir spurtavo 7-0 (107:98).

Dar po dviejų tritaškių iš eilės skirtumas tapo dviženklis (118:106). Po jų Toronto krepšininkai jau neatsitiesė ir turėjo pripažinti oponentų pergalę – 122:112.

Šiose rungtynėse nugalėtojai daugiau rėmėsi savo gynėjų linija puolime. Net trys rezultatyviausi krepšininkai yra būtent šios pozicijos, o pastaruoju metu lyderio vaidmens ėmęsis Anthony Davisas per 33 minutes surinko tik 8 taškus ir į krepšį metė vos 7 kartus (pataikė 4). Be to, aukštaūgis atkovojo 9 kamuolius ir blokavo 4 metimus.

Verta paminėti, kad nugalėtojai metė 19 baudų metimų ir neprametė nė vieno karto. Tikslą pasiekė visi 19 bandymų.

„Lakers“: D‘Angelo Russellas 28 (5/11 dvit., 5/8 trit., 3/3 baud., 9 rez. perd.), Dennisas Schroderis 23 (7 rez. perd., 4 per. kam., 6 kld.), Austinas Reavesas 18 (6/6 baud.), Jarredas Vanderbiltas ir Rui Hachimura po 16, Anthony Davisas 8 (9 atk. kam., 4 blk.).

„Raptors“: Scottie Barnesas 32 (12/15 dvit., 1/4 trit., 5/6 baud., 9 atk. kam., 7 rez. perd.), O.G. Anunoby 31 (4/6 trit., 5 per. kam., 5 kld.), Jakobas Poeltlas 17 (10 atk. kam.), Pascalis Siakamas 12, Fredas VanVleetas 8 (10 rez. perd.).