„WTA Finals“ turnyrą Gauff ir Noskova pradėjo pergalėmis

Amerikiečių derbyje Coco Gauff (WTA-4) per 2 valandas 40 minučių 6:4, 6:7 (5:7), 6:2 įveikė Jessicą Pegulą (WTA-5).
Pirmajame sete J. Pegula iššvaistė 4 „break pointus“, o dešimtajame geime pralaimėjo lemtingą savo padavimų seriją. Antrajame sete J. Pegula neišlaikė 4 geimų persvaros (1:5, 5:5) ir nerealizavo trijų „set pointų“. Dvyliktajame geime C. Gauff buvo per tašką nuo pergalės, bet J. Pegula atsilaikė išplėšė pratęsimą ir jame startavo kur kas geriau (1:4, 2:5). Vėliau J. Pegula vos neprisižaidė, kai nerealizavo „set pointo“ (5:6). Visgi, dar vienos tokios progos ji neiššvaistė, laimėdama tašką po C. Gauff padavimo.
Trečiąjį setą C. Gauff pradėjo galingai (3:0). J. Pegula vėliau deficitą sušvelnino (3:2), o C. Gauff į tai atsakė dar trimis laimėtais geimais paeiliui.
Kitame pirmojo turo mače čekė Linda Noskova (WTA-8) 6:2, 6:4 įveikė paskutinę akimirką į turnyrą patekusią ukrainietę Martą Kostiuk (WTA-10). Ukrainietė šiame mače taip nė karto ir nebuvo perėmusi iniciatyvos.
Į pusfinalį pateks po 2 geriausias abiejų grupių tenisininkes.
Bendrą turnyro Indian Velse (JAV) prizų fondą sudaro 10 mln. JAV dolerių.
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