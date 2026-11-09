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TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

„WTA Finals“ turnyrą Gauff ir Noskova pradėjo pergalėmis

2026-11-09 12:52 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-09 12:52
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Indian Velse (JAV) prasidėjo baigiamasis sezono turnyras „WTA Finals“, kuriame tradiciškai dalyvauja tik 8 elitinės tenisininkės.

Coco Gauff | Scanpix nuotr.

Indian Velse (JAV) prasidėjo baigiamasis sezono turnyras „WTA Finals“, kuriame tradiciškai dalyvauja tik 8 elitinės tenisininkės.

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Amerikiečių derbyje Coco Gauff (WTA-4) per 2 valandas 40 minučių 6:4, 6:7 (5:7), 6:2 įveikė Jessicą Pegulą (WTA-5).

Pirmajame sete J. Pegula iššvaistė 4 „break pointus“, o dešimtajame geime pralaimėjo lemtingą savo padavimų seriją. Antrajame sete J. Pegula neišlaikė 4 geimų persvaros (1:5, 5:5) ir nerealizavo trijų „set pointų“. Dvyliktajame geime C. Gauff buvo per tašką nuo pergalės, bet J. Pegula atsilaikė išplėšė pratęsimą ir jame startavo kur kas geriau (1:4, 2:5). Vėliau J. Pegula vos neprisižaidė, kai nerealizavo „set pointo“ (5:6). Visgi, dar vienos tokios progos ji neiššvaistė, laimėdama tašką po C. Gauff padavimo.

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Trečiąjį setą C. Gauff pradėjo galingai (3:0). J. Pegula vėliau deficitą sušvelnino (3:2), o C. Gauff į tai atsakė dar trimis laimėtais geimais paeiliui.

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Kitame pirmojo turo mače čekė Linda Noskova (WTA-8) 6:2, 6:4 įveikė paskutinę akimirką į turnyrą patekusią ukrainietę Martą Kostiuk (WTA-10). Ukrainietė šiame mače taip nė karto ir nebuvo perėmusi iniciatyvos.

Į pusfinalį pateks po 2 geriausias abiejų grupių tenisininkes.

Bendrą turnyro Indian Velse (JAV) prizų fondą sudaro 10 mln. JAV dolerių.

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