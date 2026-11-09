„Armani Olimpia“ laikinasis treneris nubaudė Wrightą

Specialistas Italijos lygos mačui su Trento „Dolomiti Energia“ nutarė amerikietį leisti nuo suolo, o ne startiniame penketuke, kur jis žaidė iki tol visose vykusiose rungtynėse vietinėse pirmenybėse.
M.Ramondino paaiškino sprendimą – tai buvo bausmė centrui už tai, kad jis pavėlavo į komandos susirinkimą.
M.Wrightas pelnė 11 taškų per 14 minučių ir padėjo laimėti 88:86. Dabar „Armani Olimpia“ vairą perėmė Luca Banchi, kuris debiutuos prie komandos vairo ketvirtadienio Eurolygos mače prieš Kauno „Žalgirį“.
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