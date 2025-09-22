Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

WDSF varžybose Estijoje Lietuvos jaunimo poros pateko į finalą

2025-09-22 18:52 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-22 18:52

Rugsėjo 20–21 d. Tartu (Estijoje) vyko WDSF Open varžybos, kuriose jaunimo Lotynų Amerikos šokių kategorijoje dvi Lietuvos poros pateko į finalą.

LSŠF nuotr. | Organizatorių nuotr.

Rugsėjo 20–21 d. Tartu (Estijoje) vyko WDSF Open varžybos, kuriose jaunimo Lotynų Amerikos šokių kategorijoje dvi Lietuvos poros pateko į finalą.

0

Matas Šturma ir Greta Sokolnikaitė (Kauno „Tvistas” ir Vilniaus „Mj sportinių šokių akademija”užėmę 4-ąją vietą. Vos viena pozicija juos skyrė nuo prizininkų trejeto. Finale taip pat šoko Pijus Petkevičius ir Klėja Vilintė Kulaitytė (Elektrėnų „Reveransas”) iškovoję 6-ąją vietą. Viso šioje grupėje varžėsi 11-a porų.

Varžybų nugalėtojais tapo Frederikas Roostfeldtas ir Ciara Simone Pirn iš Estijos, antrą vietą užėmė Nikita Shchurovas ir Angelina Ignatyeva (Suomija), trečią – Hugo Kristjanas Tressumas ir Marta Ritson (Estija).

