WDSF varžybose Estijoje Lietuvos jaunimo poros pateko į finalą

Matas Šturma ir Greta Sokolnikaitė (Kauno „Tvistas” ir Vilniaus „Mj sportinių šokių akademija”užėmę 4-ąją vietą. Vos viena pozicija juos skyrė nuo prizininkų trejeto. Finale taip pat šoko Pijus Petkevičius ir Klėja Vilintė Kulaitytė (Elektrėnų „Reveransas”) iškovoję 6-ąją vietą. Viso šioje grupėje varžėsi 11-a porų.
Varžybų nugalėtojais tapo Frederikas Roostfeldtas ir Ciara Simone Pirn iš Estijos, antrą vietą užėmė Nikita Shchurovas ir Angelina Ignatyeva (Suomija), trečią – Hugo Kristjanas Tressumas ir Marta Ritson (Estija).
