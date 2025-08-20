Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Vokietijos rinktinės kapitonas Dennisas Schroderis: apie diskriminaciją Vokietijoje ir siekį laimėti Europos čempionatą

2025-08-20 11:30 / šaltinis: Sportas.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: Sportas.lt aut.
2025-08-20 11:30

Vienas Vokietijos krepšinio rinktinės lyderių Dennisas Schroderis turi dvilypį santykį su savo gimtine.

Dennisas Schroderis | Scanpix nuotr.

Vienas Vokietijos krepšinio rinktinės lyderių Dennisas Schroderis turi dvilypį santykį su savo gimtine.

0

Šios šalies krepšinio legenda Dirkas Nowitzki ir D. Schroderis turi vieną bendrą bruožą – abu nešė Vokietijos vėliavą olimpinėse žaidynėse, tačiau D. Schroderis tarp judviejų mato didelį skirtumą.

„Kai man buvo 14 metų, sėdėjau prie televizoriaus ir žiūrėjau, kaip D. Nowitzki neša vėliavą 2008-ųjų vasaros žaidynėse Pekine. Tada pagalvojau: „Kaip šaunu, didesnio įvertinimo būti negali“, – interviu „Stern“ sakė dabartinis Vokietijos krepšinio rinktinės kapitonas D. Schroderis. – Tačiau šiandien žinau: tai yra didelė garbė, bet man niekada nebus taip, kaip buvo Dirkui. Aš šiame krašte niekada negausiu tokios meilės, nes esu tamsiaodis.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak jo, vokiečiai turi tam tikrą įsivaizdavimą, kaip žvaigždės turėtų elgtis. Į šį paveikslą jis niekada netilpo, nes ypač jaunystėje sau leisdavo prabangius laikrodžius ir automobilius.

„Padariau klaidų, nesu tobulas. Tačiau vis tiek yra neteisinga teisti žmogų, kurio gerai nepažįsti, – sakė D. Schroderis. – Tai yra visuomeninė problema, o socialinė žiniasklaida šį paviršutiniškumą ir neapykantą tik sustiprina. Tai, kad galėjau būti vėliavnešys, šios istorijos nepagerina.“

Nepaisant šių neigiamų patirčių, D. Schroderis po karjeros NBA ketina grįžti į savo gimtąjį Braunšveigą.

„Braunšveigas yra mano namai, čia manęs reikia. Todėl nusipirkau ten krepšinio klubą, planuojame akademijas, stovyklas ir mokyklas jaunimui, – sakė D. Schroderis. – Daugelis profesionalų po žaidėjo karjeros lieka JAV ir mėgaujasi šlove, tačiau aš priklausau Vokietijai.“

Vis dėlto pirmiausia D. Schroderio laukia rugpjūčio 27-ą dieną prasidėsiantis Europos čempionatas Suomijoje ir Latvijoje, o po jo – naujas NBA sezonas su jo naujuoju klubu Sakramento „Kings“.

Į čempionatą įžaidėjas žvelgia su aiškiomis ambicijomis. „Mes laimėsime titulą. Jei nebūčiau tuo įsitikinęs, nežaisčiau šiame turnyre ir laiką mieliau leisčiau Braunšveige.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

