Vokietija – Suomija tiesiogiai: stebėkite mūšį dėl vietos finale

Rungtynių pradžia – 16:50 val., jas tiesiogiai stebėkite per TV3 ir portale tv3.lt.
Vokiečiai šiame čempionate dar nėra patyrę pralaimėjimo. Pasaulio čempionai iškovojo penkias pergales grupių etape, aštuntfinalyje 85:58 nugalėjo Portugaliją, o ketvirtfinalyje – 99:91 Slovėniją.
Suomija grupę užbaigė dviem pralaimėjimais, tačiau pateikė megasensaciją, kai atkrintamųjų starte 92:86 eliminavo Serbiją. Ketvirtfinalyje pavyko įrodyti pranašumą prieš Sakarvelą – 93:79.
Šios komandos susitiko jau grupių varžybose – tada triuškinančią pergalę 91:61 iškovojo Vokietija, kuriai Franzas Wagneris pelnė 23 taškus.
Suomiją į priekį čempionate tempia Lauri Markkanenas. NBA žvaigždė pelno po 24,7 taško, atkovoja po 7,9 kamuolio ir fiksuoja 26 balų naudingumą.
