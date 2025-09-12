Kalendorius
Rugsėjo 12 d., penktadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Vokietija – Suomija tiesiogiai: stebėkite mūšį dėl vietos finale

2025-09-12 15:45 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-12 15:45

Europos krepšinio čempionatas pasiekė finišo tiesiąją – pirmajame pusfinalyje susitinka Vokietijos ir Suomijos krepšininkai.

Europos krepšinio čempionatas pasiekė finišo tiesiąją – pirmajame pusfinalyje susitinka Vokietijos ir Suomijos krepšininkai.

REKLAMA
5

Rungtynių pradžia – 16:50 val., jas tiesiogiai stebėkite per TV3 ir portale tv3.lt.

Vokiečiai šiame čempionate dar nėra patyrę pralaimėjimo. Pasaulio čempionai iškovojo penkias pergales grupių etape, aštuntfinalyje 85:58 nugalėjo Portugaliją, o ketvirtfinalyje – 99:91 Slovėniją.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Suomija grupę užbaigė dviem pralaimėjimais, tačiau pateikė megasensaciją, kai atkrintamųjų starte 92:86 eliminavo Serbiją. Ketvirtfinalyje pavyko įrodyti pranašumą prieš Sakarvelą – 93:79.

REKLAMA
REKLAMA

Šios komandos susitiko jau grupių varžybose – tada triuškinančią pergalę 91:61 iškovojo Vokietija, kuriai Franzas Wagneris pelnė 23 taškus.

Suomiją į priekį čempionate tempia Lauri Markkanenas. NBA žvaigždė pelno po 24,7 taško, atkovoja po 7,9 kamuolio ir fiksuoja 26 balų naudingumą.

 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Luka Dončičius (nuotr. FIBA)
Vokiečiai atlaikė rimtą slovėnų iššūkį: žengė į pusfinalį (58)
Sakartvelą ištirpdę suomiai keliauja į Europos čempionato pusfinalį (nuotr. FIBA Europe)
Sakartvelą ištirpdę suomiai keliauja į Europos čempionato pusfinalį (16)
Lietuva – Graikija (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS)
Ačiū už kovą: Graikija užbaigė Lietuvos kelionę Europos čempionate (295)
Nesustabdomi turkai patiesė lenkus – keliauja į Europos čempionato pusfinalį (21)

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų