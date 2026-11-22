Eilinę pergalę pasiekė šeštąjį reitingą lygoje turintys Teksaso universiteto „Longhorns“ (6/0), namie 97:61 (45:32, 52:29) nugalėję Pietų Indianos universiteto „Screaming Eagles“ (2/5).
Matas Vokietaitis per 25 minutes surinko 20 taškų (9/14 dvitaškių, 2/6 baudų metimų), 10 atkovotų, perimtą ir 5 prarastus kamuolius, bloką bei 2 pražangas.
On 🔥🔥🔥 #HookEm | @MVokietaitis8 https://t.co/JHvwQCUTJe— Texas Men’s Basketball (@TexasMBB) November 22, 2026
Suvalkietis dvigubą dublį atliko trečiame mače paeiliui.
Mantas Laurenčikas ant parketo žengė tik pačioje mačo pabaigoje ir per minutę spėjo atkovoti kamuolį bei atlikti rezultatyvų perdavimą.
Marilando universiteto Baltimorėje (UMBC) „Retrievers“ (4/4) namie 89:55 (45:24, 44:31) triuškino žemesnio diviziono Lancasterio Biblijos universiteto „Chargers“.
Regimantas Ciūnys pakilęs nuo suolo per 15 minučių surinko 11 taškų (5/5 dvitaškių, 0/2 tritaškių, 1/1 baudos metimo), 7 atkovotus, 2 perimtus ir prarastą kamuolį, rezultatyvų perdavimą ir bloką.
Pietų Dakotos universiteto „Coyotes“ (3/5) laimėjo dramą prieš Jutos technologijos universiteto „Trailblazers“ (1/5) – 74:73 (34:32, 40:41).
Likus žaisti 24 sekundes Josiah Dotzleris dvitaškiu persvėrė rezultatą (74:73). Varžovai nusprendė viską pastatyti ant vieno metimo, bet Christianas Gibsonas su sirena šovė pro šalį.
Vince'as Buzelis nugalėtojams per 32 minutes surinko 17 taškų (6/11 dvitaškių, 0/2 tritaškių, 5/6 baudų metimų), 8 atkovotus, 2 perimtus ir 2 prarastus kamuolius bei bloką.
Praėjusį sezoną 7,1 taško per mačą rinkęs Mato Buzelio brolis nepakeitė universiteto, bet pakėlė savo vidurkį daugiau nei dvigubai – iki 14,8.
Taip pat starto penkete pasirodęs Kajus Kublickas per 32 minutes pelnė 10 taškų (2/6 dvitaškių, 6/7 baudų metimų), atkovojo ir prarado po 2 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus bei 3 sykius prasižengė.
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