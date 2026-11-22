Tuo tarpu jo atstovaujama Brisbano „Bullets“ (7/8) namie 115:104 (30:26, 24:26, 33:23, 28:29) nugalėjo Sidnėjaus „Kings“ (9/5).
A.Velička per 27 minutes pelnė 10 taškų (0/1 dvit., 3/8 trit., 1/2 baud.), atkovojo ir perėmė kamuolį, atliko 7 perdavimus, rinko 11 naudingumo balų.
Brisbano ekipai 23 taškus pridėjo Maxas Mackinnonas, 21 – Nate‘as Hintonas, 13 – Latas Mayenas. Sidnėjaus klubui 23 taškus pelnė Willas Johnsonas, 20 – Xavieras Cooksas.
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