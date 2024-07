Vimbldone – komiška situacija: Džokovičius linksmino publiką po žinos apie Anglijos rinktinės pergalę

Pirmajame sete lemtingu tapo septintasis geimas, kai N.Džokovičius pralaimėjo savo padavimų seriją. Serbas pirmojo savo „break pointo“ laukė iki antrojo seto ketvirtojo geimo. Savo progos N.Džokovičius nepraleido ir laimėjo varžovo padavimų seriją. A.Popyrinas prieš tai trečiajame geime pralaimėjo „break pointą“, o vėliau realių progų pavyti varžovą neturėjo. Šeštajame geime N.Djokovičius galėjo susikrauti ir triuškinantį pranašumą, bet nerealizavo „break pointo“.

Trečiajame sete serbas iš karto laimėjo varžovo padavimų seriją ir vėliau ramiai išlaikė persvarą. Ketvirtajame sete „break pointus“ irgi kūrėsi tik serbas, bet vienuoliktajame geime, pirmaudamas 40:0, nepajėgė laimėti varžovo padavimų serijos. Pratęsimas prasidėjo apylygiai (1:1, 2:2), o tada N.Džokovičius spurtavo 4:0 ir susikrovė pergalingą pranašumą.

Serbas 16-ą kartą karjeroje pateko į antrąją Vimbldono savaitę ir pakartojo antrą geriausią visų laikų pasiekimą. N.Djokovičių lenkia tik Rogeris Federeris (18).

Beje, antrojo seto metu sirgaliams buvo pranešta, kad Anglijos rinktinė EURO 2024 čempionate laimėjo baudinių seriją ir pateko į pusfinalį. Kol sirgaliai „ošė“, abu žaidėjai imitavo futbolo žaidimą – N.Džokovičius tarsi atliko spyrį, o A.Popyrinas „užėmė“ vartininko poziciją.

Įspūdingą pasirodymą pratęsė prancūzas Giovanni Mpetshi Perricardas (ATP-58), 4:6, 6:2, 7:6 (7:5), 6:4 įveikęs suomį Emilį Ruusuvuori (ATP-87). Prancūzas netikėtai pralaimėjo dar kvalifikacijoje, bet gavo antrąjį šansą atsilaisvinus vietai pagrindiniame etape. G.Mpetshi Perricardas yra vos penktas žaidėjas šiuolaikinėje teniso eroje, kuris Vimbldono aštuntfinalį pasiekė nepaisant pralaimėjimo kvalifikacijoje.

